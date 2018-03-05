Аваков исправил декларацию: жена заработала на полмиллиона больше

Министр внутренних дел Арсен Аваков подал исправленную годовую декларацию, в которой заработная плата его жены увеличена на полмиллиона гривен.

Декларация главы МВД обнародована в Едином госреестре деклараций.

Согласно опубликованным данным, Инна Авакова в 2017 году получила 847 871 гривен зарплаты от "Avitalia S.R.L" (декларация от 5 марта 2018 года). В предыдущей декларации, обнародованной 26 февраля 2018 года, говорилось о 304 124 гривен.

Эти деньги как "заработная плата, полученная по совместительству".

Корпоративные права "Avitalia S.R.L" на 100% принадлежит Арсену Авакову, он также декларировал дивиденды от этой компании.

Таким образом, суммарный доход жены главы МВД за год составил 57 520 426 гривен, большая часть из которых, 55,8 миллионов гривен, Авакова получила от продажи доли телеканала "Эспрессо".

Как известно, министр внутренних дел Арсен Аваков задекларировал 1 082 323 гривен общего дохода за 2017 год. Таким образом, его жена получила доход в 53 раза больше мужа.