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Старт операции Объединенных сил на Донбассе даст указ Порошенко

Вторник, 6 марта 2018, 12:43

Начало операции Объединенных сил на Донбассе будет санкционировано указом президента.

Об этом на брифинге 6 марта сообщил офицер Управления правового обеспечения Генштаба Вооруженных сил Украины Юрий Бобров, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Операция Объединенных сил начинается с введением соответствующего указа президента – Верховного главнокомандующего о начале проведения операции", - сказал он, добавив, что такой указ может быть подписан в ближайшее время.

Бобров также добавил, что кандидатуры на руководителя операции уже определены, и вскоре президент назначит командующего Объединенных сил.

При этом представитель Генштаба добавил, что кандидатом является "боевой генерал, имеющий боевой опыт и который от начала вооруженной агрессии РФ руководил и руководит вооруженными формированиями". 

Бобров также добавил, что Антитеррористическая операция на Донбассе может продолжаться и во время операции Объединенных сил.

Решение о ее продолжении или прекращении принимает руководитель Антитеррористического центра при СБУ.

"Я уверен, что антитеррористическая операция будет продолжаться", - сказал Бобров.

Как известно, 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.

20 февраля закон подписал президент, а 26 февраля он вступил в силу.

Больше о законе о реинтеграции читайте в материале: Именем Порошенко. Изменит ли войну закон о деоккупации Донбасса

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Темы: ДонбассАТО
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