Штурман "Украэроруха" поведал в суде, как заворачивали вертолеты Януковича

Старший штурман Днепропетровского регионального подразделения "Украэроруха" Андрей Чертков подтвердил, что 22 февраля 2014 года диспетчеры передали указание вертолетам с Виктором Януковичем на борту вернуться в Харьков.

Об этом он рассказал 6 марта в Оболонском районном суде Киева, который слушает дело о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

Чертков, которого заявила свидетелем сторона защиты, поведал обстоятельства своей смены 22 февраля 2014 года.

По его словам, команду о возврате двух вертолетов в Харьков получил по телефону старший диспетчер майор Виталий Мартыненко от штурмана Воздушного командования "Центр".

"По указанию главы Верховной Рады Александра Турчинова, необходимо вернуть борты в Харьков", – передал приблизительный текст указания Чертков.

Он отметил, что фамилию штурмана Воздушного командования "Центр", который передавал команду, не помнит.

На уточняющий вопрос защиты Чертков подтвердил, что достоверность и необходимость выполнения этого указания они проверили у начальника смены "Украэроцентра".

"Так как эти борты находились на обслуживании сектора полетов Харькова, мы вышли на этот орган и передали эту информацию, что необходимо передать командиру воздушного судна следующие данные", – обрисовал дальнейшее развитие событий Чертков.

По его словам, центр полетов в Харькове отказался передавать эту информацию пилотам.

В дальнейшем диспетчеры перевели указанные вертолеты с частоты в Харькове на военную частоту, переговоры с пилотами вел майор Мартыненко.

Пилотам передали указание вернуться в Харьков.

"Согласно указанию главы Верховной Рады… Турчинова... Хотя может даже фамилия не указывалась... Вам приказано вернуться в Харьков. В противном случае будет подъем дежурных сил", –пересказал штурман разговор с пилотами.

Свидетель подтвердил, что дежурные силы (военная авиация) применяются для принудительной посадки, например самолетов-нарушителей воздушного пространства.

По словам Черткова, один борт начал разворачиваться и брать обратный курс, но вертолет, летевший первым, продолжал движение, а через какое-то время раздумий доложил, что для возврата в Харьков не хватает топлива, поэтому принято решение садиться в Донецке.

Таким образом, оба вертолета позже приземлились там.

По словам свидетеля, об отказе пилотов было доложено в Украэроцентр.

На уточняющий вопрос Чертков подтвердил, что во время дежурства 22 февраля 2014 года смена "Украэроруха" не была осведомлена о пассажирах и грузе на борту указанных вертолетов.

Чертков также не знает, были ли проинформированы об указании вернуть вертолеты Минобороны и Мининфраструктуры (ведомство, которому подчинено предприятие "Украэрорух"). Свидетель также не смог вспомнить, кто возглавлял эти министерства в феврале 2014 года.

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Как известно, Оболонский райсуд Киева осуществляет относительно Януковича специальное заочное судопроизводство, поскольку тот не появляется лично на допросы и в суд.



Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.