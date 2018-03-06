Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Штурман "Украэроруха" поведал в суде, как заворачивали вертолеты Януковича

Вторник, 6 марта 2018, 13:38

Старший штурман Днепропетровского регионального подразделения "Украэроруха" Андрей Чертков подтвердил, что 22 февраля 2014 года диспетчеры передали указание вертолетам с Виктором Януковичем на борту вернуться в Харьков.

Об этом он рассказал 6 марта в Оболонском районном суде Киева, который слушает дело о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

Чертков, которого заявила свидетелем сторона защиты, поведал обстоятельства своей смены 22 февраля 2014 года.

По его словам, команду о возврате двух вертолетов в Харьков получил по телефону старший диспетчер майор Виталий Мартыненко от штурмана Воздушного командования "Центр".

"По указанию главы Верховной Рады Александра Турчинова, необходимо вернуть борты в Харьков", – передал приблизительный текст указания Чертков.

Он отметил, что фамилию штурмана Воздушного командования "Центр", который передавал команду, не помнит. 

На уточняющий вопрос защиты Чертков подтвердил, что достоверность и необходимость выполнения этого указания они проверили у начальника смены "Украэроцентра".

"Так как эти борты находились на обслуживании сектора полетов Харькова, мы вышли на этот орган и передали эту информацию, что необходимо передать командиру воздушного судна следующие данные", – обрисовал дальнейшее развитие событий Чертков.

По его словам, центр полетов в Харькове отказался передавать эту информацию пилотам.

В дальнейшем диспетчеры перевели указанные вертолеты с частоты в Харькове на военную частоту, переговоры с пилотами вел майор Мартыненко.

Пилотам передали указание вернуться в Харьков.

"Согласно указанию главы Верховной Рады… Турчинова... Хотя может даже фамилия не указывалась... Вам приказано вернуться в Харьков. В противном случае будет подъем дежурных сил", –пересказал штурман разговор с пилотами.

Свидетель подтвердил, что дежурные силы (военная авиация) применяются для принудительной посадки, например самолетов-нарушителей воздушного пространства.

По словам Черткова, один борт начал разворачиваться и брать обратный курс, но вертолет, летевший первым, продолжал движение, а через какое-то время раздумий доложил, что для возврата в Харьков не хватает топлива, поэтому принято решение садиться в Донецке.

Таким образом, оба вертолета позже приземлились там.

По словам свидетеля, об отказе пилотов было доложено в Украэроцентр.

На уточняющий вопрос Чертков подтвердил, что во время дежурства 22 февраля 2014 года смена "Украэроруха" не была осведомлена о пассажирах и грузе на борту указанных вертолетов.

Чертков также не знает, были ли проинформированы об указании вернуть вертолеты Минобороны и Мининфраструктуры (ведомство, которому подчинено предприятие "Украэрорух"). Свидетель также не смог вспомнить, кто возглавлял эти министерства в феврале 2014 года.

Читайте также: "Бывший охранник Януковича рассказал подробности его побега"

Как известно, Оболонский райсуд Киева осуществляет относительно Януковича специальное заочное судопроизводство, поскольку тот не появляется лично на допросы и в суд.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Валентина Романенко, УП
Темы: Януковичсуддело о госизмене
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Янукович
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Александр Вилкул: Если бы была возможность, я бы не разговаривал с Путиным. Я бы его убил
Последние новости
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
Все новости...
Реклама: