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В аннексированном Крыму в день "выборов" снимут еще один фильм о "зеленых человечках"

Четверг, 8 марта 2018, 16:39

В аннексированном Севастополе возле избирательных участков на "выборах" президента РФ 18 марта планируют снять документальный фильм о событиях февраля-марта 2014 года.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "правительства" Севастополя, фильм "Летопись Русской весны" по воспоминаниям севастопольцев снимут на 135 камер молодые операторы-волонтеры".

"Съемка пройдет на специальных площадках рядом с избирательными участками города, где горожане смогут поделиться на камеру воспоминаниями", - отмечается в сообщении. 

Техническую поддержку проекта обеспечат "власти" Севастополя, из лучших кадров смонтируют документальный фильм. 

Как известно, о начале российской оккупации в Крыму снят фильм "Крым. Путь на родину". Его автор - российский телеведущий Андрей Кондрашов - стал пресс-секретарем предвыборного штаба Владимира Путина. 

"Крым. Путь на Родину" рассказывает об аннексии Крыма, оправдывает эти события и разжигание войны на Донбассе. 

В фильме Путин открыто признал, что "зеленые человечки", которые захватывали Крым, были российскими военными.

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18 марта действующий президент РФ Владимир Путин планирует проголосовать в аннексированном Крыму, для этого незаконно посетив полуостров.

В МИД Украины пообещали серьезно реагировать на проведение президентских выборов РФ в оккупированном ею Крыму.

Представители ВО "Свобода", "Правого сектора" и Нацкорпуса заявили, что намерены блокировать российские дипучреждения на территории Украины в день проведения выборов президента РФ. 

Темы: КрымРосcиявиборыаннексия
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