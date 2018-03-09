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Полиция расследует избиение нардепа Левченко как хулиганство

Пятница, 9 марта 2018, 16:08

По факту избиения нардепа Юрия Левченко правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 "Хулиганство".

Об этом 9 марта сообщили в столичном главке милиции.

"7 участников события доставлены в управление полиции. Информация о пострадавших в результате столкновения во время демонтажа гаражей в Киеве уточняется, в рамках расследования будут проведены все необходимые следственные мероприятия", - заявили правоохранители.

Ранее нардеп от "Свободы" Андрей Ильенко заявил, что с неизвестными, которые избили Левченко "свободовцы" провели воспитательную беседу".

С заявлением в поддержку Левченко выступили нардепы из межфракционного объединения "ЕвроОптимисты".

"Считаем недопустимым посягательство на жизнь народного депутата, который защищал имущество общины ... Поведение людей, совершивших эту жестокую расправу, не может оставаться безнаказанным .... Обращаемся к СБУ с требованием провести следственные действия в отношении угрозы жизни нардепа "титушками" и настаиваем на неотвратимости их наказания", - говорится в заявлении.

Как известно, 9 марта народного депутата Юрия Левченко избили до потери сознания на акции против застройки в Киеве.

"Наемники Кличко жестко (до потери сознания) избили народного депутата Юрия Левченко (еще и вплотную несколько раз в глаза баллоном набрызгали, что у него теперь подозрение на ожог)", - сообщил депутат Киевсовета Святослав Кутняк. 

Украинская правда
Темы: полицияСвободаакции
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