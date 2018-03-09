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Путин "объяснил" вмешательство 13 россиян в выборы президента США

Пятница, 9 марта 2018, 18:42
Путин объяснил вмешательство 13 россиян в выборы президента США

13 граждан РФ, обвиненных спецпрокурором США Робертом Мюллером во вмешательстве в выборы президента США, могли работать на "американские компании" или "какого-то из кандидатов" в президенты США.

Как пишет РБК, такое мнение президент России Владимир Путин высказал в интервью телеканалу NBC, новый фрагмент которого появился в Twitter утреннего шоу Today, выходящего на канале.

Комментируя тему, касающуюся обвинений 13 россиян,  Путин сказал, что его позиция не изменилась с момента прошлого интервью.

"Почему вы решили, что российские власти, включая меня, давали кому-либо разрешение это делать? Ничего не изменилось с тех пор, как мы с вами говорили в Санкт-Петербурге",  - заявил Путин. 

Он подчеркнул, что "мир очень велик и разнообразен и есть очень сложные отношения между США и Россией".

"Часть наших людей имеет собственное мнение об этих отношениях. Вы назвали мне часть физических лиц, некоторые лица, и сказали мне, что они русские. Ну и что? Они могут, будучи русскими, работать на американские компании. Может быть, кто-то из них работал на кого-то из кандидатов. Я не имею об этом понятия, это не мои проблемы", - отметил Путин. 

Как известно, 16 февраля Минюст США выдвинул обвинения в отношении 13 граждан РФ во вмешательстве в выборы президента США.  По данным следствия, все обвиняемые являются сотрудниками "фабрики троллей".  

Россиян обвиняют в сговоре с целью обмануть США. Двух россиян из списка обвиняют в банковском мошенничестве, еще 4 - в краже личных данных других людей. 

Также Штаты обвиняют 3 российские организации - "Агентство интернет-исследований" или "фабрика троллей", "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Concord Catering", всех их связывают с Евгением Пригожиным, которого считают приближенным к президенту России Владимиру Путину.

В интервью NBC News, отрывок которого телеканал опубликовал 4 марта,  Путин заявил, что Россия никогда не выдаст своих граждан, которых Штаты подозревают в хакерских атаках в период предвыборной кампании в США 2016 года. 

Темы: РосcияСШАвиборыПутин
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