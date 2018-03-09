Торгпредставительство Таджикистана имеет свой взгляд на конфликт с Левченко

Торговое представительство республики Таджикистан в Украине просит компетентные органы и структурные подразделения КГГА разобраться с конфликтом на улице Половецкой с участием народного депутата Юрия Левченко.

Соответствующее заявление размещено на Facebook-странице представительства.

"Сегодня 09.03.2018 года, коммунальными службами КГГА осуществлялся демонтаж незаконно установленных гаражей по улице Половецкая 25/27-29", - говорится в заявлении.

В Торговом представительстве Таджикистана утверждают, что земельный участок был предоставлен ему в аренду на законных основаниях, и арендная плата уплачивается в полном объеме в бюджет города Киева.

"Там при проведении демонтажа гаражей произошла стычка с участием народного депутата, который пытался бросить "коктейль Молотова" в сотрудников коммунальных служб", - заявили в представительстве.

"Учитывая вышесказанное, просим компетентные органы и структурные подразделения КГГА принять меры по решению данной ситуации", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, 9 марта утром депутат Киевсовета Святослав Кутняк заявил, что народного депутата Юрия Левченко избили до потери сознания на акции против застройки в Киеве.

"Свобода" заявила, что на земельном участке планируют построить жилой комплекс (согласно градостроительным условиям, 20 и более этажей) с офисными помещениями и паркингом. "Где-то в пределах этого сооружения будет размещаться торговое представительство Республики Таджикистан", - отметили в партии.

Полиция начала по факту инцидента уголовное производство по ч. 2 ст. 296 "Хулиганство".

"Наряды полиции установили, что работники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с горючей смесью. В результате возникла потасовка, которую пресекли правоохранители", - отметили в полиции.