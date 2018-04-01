НАПК выступает за отмену деклараций для антикоррупционеров - Мангул

НАПК поддерживает отмену электронного декларирования для участников антикоррупционных общественных организаций.

Об этом заявил председатель НАПК Александр Мангул на брифинге в полночь 1 апреля, сообщает Радио Свобода.

"К сожалению, Верховная Рада до 1 апреля не смогла принять закон об отмене электронного декларирования для активистов-антикоррупционеров... НАПК в этом вопросе на стороне общественных активистов о необходимости отмены предоставления деклараций теми гражданами, которые занимаются антикоррупционных расследованиями", - отметил чиновник.

Как сообщалось, 31 марта представитель Госдепартамента США Гезер Науерт заявила, что Соединенные Штаты настоятельно рекомендуют правительству Украины отменить требование о е-декларировании для активистов и членов неправительственных организаций.

Ранее послы стран "Большой семерки" призвали Верховную Раду отменить требования о подаче электронных деклараций антикоррупционными активистами и международными членами наблюдательных советов украинских государственных компаний.

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан сделал крайне жесткое заявление в связи с провалом в исполнении украинским руководством собственных обещаний.

Заявление появилось из-за того, что уже 1 апреля истечет срок подачи электронной деклараций общественными активистами, работающими в сфере противодействия коррупции.

Брюссель неоднократно требовал от Украины отменить это обязательство, но ничего не было сделано: президент Порошенко предложил проект закона, который был жестко раскритикован Венецианской комиссией, а Верховная рада не нашла голосов для отмены скандальных норм.

Как известно, 22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты, которые отменяют или переносят срок подачи электронных деклараций об имуществе и доходах представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.

Народные депутаты не проголосовали ни за один из трех соответствующих законопроектов (№6271, №8120 и №8120-1) для их включения в повестку дня и рассмотрения.

Руководство "Центра противодействия коррупции" и привлеченные к работе общественной антикоррупционной организации эксперты подали электронные декларации за 2017 год, в которых среди прочего указаны коты, собаки и трехметровая "антикоррупционная задница".