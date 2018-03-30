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Члены ЦПК задекларировали собаку, котов и "антикоррупционную задницу"

Пятница, 30 марта 2018, 12:19
Члены ЦПК задекларировали собаку, котов и антикоррупционную задницу

Руководство "Центра противодействия коррупции" и привлеченные к работе общественной антикоррупционной организации эксперты подали электронные декларации за 2017 год, в которых среди прочего указаны коты, собаки и трехметровая "антикоррупционная задница".

Об этом говорится на сайте ГПК.

"Мы декларировали то, что представляет для нас настоящую ценность, символы, с помощью которых мы добивались системных изменений в стране, вещи, которые являются памятными и важными для каждого из нас", - рассказал глава правления ЦПК Виталий Шабунин.

Отмечается, что за отчетный период общественная организация привлекла к сотрудничеству по проектам более 20 специалистов (юристов, экспертов по коммуникациям и адвокации), которые тоже должны декларироваться.

Среднемесячный доход члена правления от ОО в 2017-м составил 1900 долларов, а внешнего эксперта - около 1000 долларов в месяц.

"Многим, кто сотрудничал с ЦПК, до сих пор не ясно, должны ли они декларироваться. Законодатель не объяснил, каким образом и кому надо самоопределиться "антикоррупционером", а НАПК, наоборот, официально сказал, что декларации должны подавать тысячи людей", - объясняет исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк.

По ее словам, это люди, которые приходили на антикоррупционные акции, слушали тренинги Центра и прочие.

"Вместе с тем, совершенно ясно, кто выпал из-под этого требования. Это - руководители политических партий, государственных акционерных обществ, помощники нардепов и судей, руководители карманных общественных организаций, которые финансируют политики", - объясняет Каленюк.

Сообщается, что женщина задекларировала арт-объект - "трехметровую антикоррупционную задницу", которую ЦПК привозили под Верховную Раду в октябре 2014 года, когда требовали принятия нового антикорупцийоного законодательства, в частности, о создании НАБУ и е-деклараций для госслужащих.

 

Кроме того, среди ценностей, задекларированных антикоррупционерами: инсталляции с уличных акций ЦПК, смирительная рубашка и футболка с надписью "Fuck Corruption", протестные плакаты, книги с автографами и старопечатные книги, "Кобзарь" и Конституция Украины. А также лабрадор и два кота.

 

"Принуждение активистов, чьи антикоррупционные проекты финансируют международные посольства и организации, декларироваться так же, как чиновника,который "богатеет" на бюджетных средствах - абсурдный", - уверена член правления ЦПК Александра Устинова.

В организации отмечают, что активисты собирают и хранят другие ценности, а не золотые слитки или мощи. И подчеркивают, что не могли не выполнить "диктаторский закон", который позволит еще больше преследовать активистов.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной Рады не проголосовали за включение в повестку дня законопроектов об отсрочке е-декларирования для членов общественных организаций.

Между тем, в Верховной Раде есть инициатива провести 30 марта внеочередное заседание с тем, чтобы отменить необходимость для общественных активистов декларировать доходы.

Ранее НАПК объясняло, что подавать электронную декларацию должны участники антикоррупционных мероприятий, которые получили определенное имущество или средства в рамках реализации программ в сфере предотвращения коррупции.

Так, подать декларацию за 2017 год должны участники тренинга, конференции, учебных или просветительских мероприятий по борьбе с коррупцией, если при этом они за чужой счет получили презентационные или учебные материалы, канцелярские принадлежности, проживали в гостинице, питались или получили возмещение за проезд.

Как известно, 27 марта 2017 года президент Петр Порошенко подписализменения к закону "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

Евросоюз раскритиковал эту инициативу. Позже президент попросил депутатовотменить соотвествующее требование.

В феврале представитель президента в парламенте Ирина Луценко утверждала, что общественные активисты соглашаются на предложенную Порошенко расширенную отчетность о доходах вместо их декларирования.

Но антикоррупционеры сообщили, что отклонили предложение Порошенко по декларациям.

Украинская правда

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Темы: декларации
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