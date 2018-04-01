ВСУ открывали ответный огонь - Минобороны

В субботу украинские войска один раз открывали огонь из стрелкового оружия в ответ на обстрелы боевиков.

Об этом сообщил спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в воскресенье.

"В одном случае, учитывая ситуацию, которая складывалась, военнослужащие ВСУ были вынуждены открыть огонь из стрелкового оружия", - сказал он.

По словам Прауты, из 11 зафиксированных в субботу вражеских обстрелов 9 определены как прицельные.

Он также подтвердил, что в результате обстрелов двое украинских военных получили ранения.

"Состояние здоровья пострадавших военнослужащих оценивается как средней тяжести", - сказал спикер Минобороны.

Как сообщалось, 26 марта Трехсторонняя контактная группа по урегулировании ситуации на Донбассе договорилась об очередном прекращении огня в зоне АТО на период пасхальных праздников с полуночи 30 марта.

Однако боевики сорвали "пасхальное перемирие" уже через 10 минут после вступления его в силу.