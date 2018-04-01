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Порошенко рассказал, что приложил усилия для визита Суркиса в Мариуполь

Воскресенье, 1 апреля 2018, 17:59

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "сделал все возможное", чтобы в Мариуполе состоялся матч с участием ФК "Динамо" и чтобы в город приехали представители футбольного клуба - вице-президент УЕФА Григорий Суркис и спортивный директор ФК Алексей Михайличенко.

Об этом глава государства заявил 1 апреля во время визита в Волноваху.

"Еще одно событие, которое сегодня будет - футбольный матч. На самом деле, это очень важно. Если в Мариуполе не проводить футбольные матчи - кто поверит, что мы за мир, кто поверит, что мы обеспечиваем безопасность?", - сказал президент во время посещения Волновахской школы №5.

Порошенко отметил, что сделал все возможное не только, чтобы этот матч состоялся в Мариуполе, но и чтобы представители "Динамо" приехали.

"Думаю, что очень важно, когда в эти непростые времена мы думаем как открывать школы, детские сады. Как принести мир на украинскую землю. И как вернуть футбол в Мариуполь", - отметил он.

На футбольный матч Порошенко пригласил с собой двух учеников Волновахского школы.

Президент Петро Порошенко буде присутній на футбольному матчі у Маріуполі, куди приїхало столичне
Президент Петр Порошенко будет присутствовать на футбольном матче в Мариуполе, где сыграет столичное "Динамо"
 
Фото - М.Палинчак

Как известно, 28 марта украинская Премьер-лига опубликовала сообщение о переносе во времени матча 25-го тура "Мариуполь" - "Динамо", который состоится 1 апреля, с 14:00 на 17:00.

Некоторые СМИ распространили информацию, что перенос времени поединка связан с тем, что матч намерен посетить президент Петр Порошенко.

Позже и.о. главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов заявил, что из-за переноса времени матча "Мариуполь" - "Динамо" Укрзализныця изменила время отправления поезда сообщением Киев-Мариуполь на один час.

Украинская правда
Темы: футболМариупольДонбассПорошенко
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