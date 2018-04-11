Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Более 100 тысяч должников по алиментам стали невыездными

Среда, 11 апреля 2018, 14:05

Министерство юстиции за первые два месяца действия закона о принудительной уплате алиментов выдало 116 тыс. запретов на выезд за границу и вождение авто из-за задолженности по алиментам.

Об этом на пресс-конференции в среду сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, 8,2 тыс. должников объявлены в розыск.

"С начала года 837,7 млн грн было взыскано в пользу украинских детей", - сказал он.

По словам министра, около 196 тыс. человек внесены в реестр должников по уплате алиментов.

Кроме того, как отметил Петренко, на 116 тыс. должников выдан запрет на пользование оружием и на управление транспортными средствами.

Как сообщалось, 6 февраля вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов".

Согласно ему, если задолженность по алиментам составляет совокупную сумму платежей за 6 месяцев, должника временно ограничивать в праве управлять транспортными средствами, использовать огнестрельное, охотничье, пневматическое оружие, а также выезжать за границу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минюстдолгдетиграницазапрет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Минюст
Реестр ущерба начинает работу: каковы следующие шаги
На пути к компенсациям: как попасть в реестр пострадавших от войны и получить деньги
Херсонское СИЗО во время оккупации охраняли сами же заключенные – Минюст Херсонское СИЗО во время российской оккупации охраняли пожизненно осужденные, которые сами сплотились. Источник: заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в интервью Укринформу Пр
Последние новости
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
Все новости...
Реклама: