Более 100 тысяч должников по алиментам стали невыездными

Министерство юстиции за первые два месяца действия закона о принудительной уплате алиментов выдало 116 тыс. запретов на выезд за границу и вождение авто из-за задолженности по алиментам.

Об этом на пресс-конференции в среду сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, 8,2 тыс. должников объявлены в розыск.

"С начала года 837,7 млн грн было взыскано в пользу украинских детей", - сказал он.

По словам министра, около 196 тыс. человек внесены в реестр должников по уплате алиментов.

Кроме того, как отметил Петренко, на 116 тыс. должников выдан запрет на пользование оружием и на управление транспортными средствами.

Как сообщалось, 6 февраля вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов".

Согласно ему, если задолженность по алиментам составляет совокупную сумму платежей за 6 месяцев, должника временно ограничивать в праве управлять транспортными средствами, использовать огнестрельное, охотничье, пневматическое оружие, а также выезжать за границу.