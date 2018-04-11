Осужденный в аннексированном Крыму украинский активист Владимир Балух отказался прекращать голодовку.

Об этом сообщает корреспондент издания "Крым.Реалии" из зала Раздольненского суда, где проходит очередное заседание по делу Балуха.

По словам журналиста, активист выглядит болезненно и держится за решетку.

Балух с 19 марта голодает в знак протеста против приговора в одном из возбужденных против него дел.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко обратилась к Владимиру Балуху с просьбой прекратить голодовку.

Позже 22 народных депутата Украины подписали обращение к Балуху с просьбой прекратить голодовку. В частности, подписи поставили Рефат Чубаров, Светлана Залищук, Мустафа Найем, Егор Соболев, Владислав Голуб, Сергей Лещенко, Олег Мусий, Андрей Билецкий, Борислав Береза.

Суд в аннексированном Россией Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4,6 тысячи гривен).

Другое дело возбуждено против активиста из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

19 марта подконтрольный оккупантам Раздольненский районный суд избрал для Балуху меру пресечения в этом деле в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года.

Кроме того, адвокат Балуха Ольга Динзе заявила, что активиста избил конвой в СИЗО после рассмотрения апелляционной жалобы в его деле. По этому поводу проводится проверка.

Министерство иностранных дел Украины неоднократно призывало Россию немедленно освободить Балуха, с тех пор как его в декабре 2016 года задержала ФСБ.

Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины во дворе его дома.