Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Более 20 нардепов призвали Балуха прекратили голодовку

Вторник, 10 апреля 2018, 16:04

22 нардепа направили коллективное обращение к украинскому политическому заключенному в оккупированном Крыму Владимиру Балуху с просьбой прекратить голодовку.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Отмечается, что соответствующее обращение народные избранники написали еще 6 апреля в связи со стремительным ухудшением здоровья Балуха и риска потери жизни.

Сообщается, что в коллективном письме депутаты выразили безграничное уважение к украинскому политзаключенному и его борьбе и призвали прекратить голодовку, подчеркнув, что "Украине нужны живые герои".

Обращение подписали от различных фракций и внефракционные депутаты: Рефат Чубаров, Светлана Залищук, Мустафа Найем, Егор Соболев, Владислав Голуб, Сергей Лещенко, Валерий Карпунцов, Юрий Соловей, Иван Спорыш, Олег Мусий, Виктор Кривенко, Владимир Арешонков, Юрий Деревянко, Леонид Емец, Татьяна Острикова, Михаил Головко, Юрий Павленко, Андрей Белецкий, Борислав Береза, Игорь Шурма, Виктор Вовк, Геннадий Кривошея.

 
 

Как сообщалось, 5 апреля подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного РФ Крыму отказал защите в изменении меры пресечения для украинского активиста Владимира Балуха. Он отказался выступать в дебатах из-за плохого самочувствия

16 января 2018 года Владимира Балуха Раздольненский районный "суд" приговорил к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии поселении и штрафа в размере 10 тыс. рублей.

4 марта "Верховный суд" Крыма изменил в части наказания приговор и уменьшил срок лишения свободы на 2 месяца - до 3 лет и 5 месяцев.

9 марта Балух объявил бессрочную голодовку.

В конце марта родственники Балуха заявили, что не могут получить информацию о его состоянии здоровья.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкраинаВерховная РадаполитзаключенныеКрымоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Украина
В Пентагоне объяснили, почему дают Украине кассетные снаряды, несмотря на угрозу гражданским
Экономические новости 7 июля: новые маяки для Украины от МВФ
Пентагон подтвердил предоставление Украине кассетных боеприпасов
Последние новости
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
Все новости...
Реклама: