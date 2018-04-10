Более 20 нардепов призвали Балуха прекратили голодовку

22 нардепа направили коллективное обращение к украинскому политическому заключенному в оккупированном Крыму Владимиру Балуху с просьбой прекратить голодовку.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Отмечается, что соответствующее обращение народные избранники написали еще 6 апреля в связи со стремительным ухудшением здоровья Балуха и риска потери жизни.

Сообщается, что в коллективном письме депутаты выразили безграничное уважение к украинскому политзаключенному и его борьбе и призвали прекратить голодовку, подчеркнув, что "Украине нужны живые герои".

Обращение подписали от различных фракций и внефракционные депутаты: Рефат Чубаров, Светлана Залищук, Мустафа Найем, Егор Соболев, Владислав Голуб, Сергей Лещенко, Валерий Карпунцов, Юрий Соловей, Иван Спорыш, Олег Мусий, Виктор Кривенко, Владимир Арешонков, Юрий Деревянко, Леонид Емец, Татьяна Острикова, Михаил Головко, Юрий Павленко, Андрей Белецкий, Борислав Береза, Игорь Шурма, Виктор Вовк, Геннадий Кривошея.

Как сообщалось, 5 апреля подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного РФ Крыму отказал защите в изменении меры пресечения для украинского активиста Владимира Балуха. Он отказался выступать в дебатах из-за плохого самочувствия

16 января 2018 года Владимира Балуха Раздольненский районный "суд" приговорил к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии поселении и штрафа в размере 10 тыс. рублей.

4 марта "Верховный суд" Крыма изменил в части наказания приговор и уменьшил срок лишения свободы на 2 месяца - до 3 лет и 5 месяцев.

9 марта Балух объявил бессрочную голодовку.

В конце марта родственники Балуха заявили, что не могут получить информацию о его состоянии здоровья.