Генсек НАТО: У России растет желание применить ядерное оружие

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Четверг, 12 апреля 2018, 00:29

У российских властей растет готовность использовать ядерное оружие. Москва модернизирует ядерный арсенал, и барьер для его применения снижается.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс  Столтенберг в интервью газете Süddeutsche Zeitung, пишет DW.com.

Столтенберг настаивает на решительных действиях членов альянса по отношению к России. Важно продемонстрировать Москве, что такие ее действия, как в Крыму, а также кибератаки или нарушения международных правил, не останутся без последствий.

Речь идет о стране, которая атаковала Украину и использовала войска в Молдове и Грузии против воли этих стран. Кроме того, Москва поддерживает режим Башара Асада в Сирии и модернизирует свой ядерный арсенал, указал генсек НАТО.

Столтенберг предупредил, что у российских властей снижается психологический барьер для использования ядерного оружия.

Пока Россия не изменит своего поведения, войска НАТО будут оставаться в Восточной Европе, а санкции против Москвы не будут отменены, подчеркнул Йенс Столтенберг.

В то же время, по его словам, альянс стремится к диалогу с Россией.

"Мы не хотим холодной войны", - отметил генеральный секретарь НАТО.

Как сообщалось, военные руководители НАТО и РФ договорились о первой с 2014 года встрече.

НАТО прекратило все практическое военное и гражданское сотрудничество с Россией после аннексии Крыма в 2014 году.

Темы: Росcия ядерное оружие НАТО
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