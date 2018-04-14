США, Франция и Великобритания вместе начали военные удары в Сирии вответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Об этом пишет AP.

"Только что я приказал вооруженным силам США нанести точные удары по целям, связанным мощностями диктатора Башара Асада по производству химического оружия", - заявил Трамп.

Громкие взрывы осветили небо над сирийской столицей, когда Трамп объявил об авиаударах.

Согласно сообщению Белого дома, Трамп заявил, что США готовы "поддерживать" давление на Асада, пока он не прекратит то преступные убийства своих людей запрещенным химическим оружием.

Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что его страна, США и Великобритания начали военную операцию против "тайного химического арсенала" сирийского правительства.

По его словам, "красная линия была пересечена" после предполагаемой химической атаки на прошлой неделе в сирийском городе Дума.

У Франции "нет сомнений", что сирийское правительство несет за нее ответственность.

Макрон сообщил, что операция ограничится ударами по возможностям Сирии производить химическое оружие. Он не сообщил, какое оружие задействовано в операции и по каким именно целям.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Великобритании, крылатые ракеты были использованы против военного объекта в 15 милях к западу от Хомса, который, как полагают, являются местом производства элементов химического оружия.

BREAKING: Shadow missiles used against military facility 15 miles west of Homs, believed to be site of chemical weapon precursors - UK Defence Ministry pic.twitter.com/zIKYE8jgPB — Reuters Top News (@Reuters) April 14, 2018

РосСМИ, ссылаясь на сирийское государственное агентсво САНА сообщают, что "ПВО Сирии отражают удары США, Франции и Великобритании по Сирии".