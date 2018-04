В Будапеште устроили многотысячное шествие против Орбана

В столице Венгрии проходит многотысячное шествие противников действующего премьера Виктора Орбана, чья партия "Фидес" одержала победу на выборах в парламент 8 апреля.

Согласно данным index.hu, участники антиправительственной демонстрации заполнили проспект Андрашши от площади Октогона до площади Деака.

По словам очевидцев, акция в Будапеште мирная и является крупнейшей с 2010 года. Участники протеста против Орбана двигаются к зданию парламента.

Как отмечает Index.hu на акции присутствуют участники, которые демонстрируют свою приверженность "левым" или либеральным партиям, однако есть и "правые". На набережной скопилось много полицейских машин.

Anti-Orbán protestors moving toward Parliament square in Budapest, many tens of thousands, can't see either start or finish now pic.twitter.com/cip6mlQF0J