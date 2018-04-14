У Будапешті влаштували багатотисячну ходу проти Орбана
У столиці Угорщини проходить багатотисячна хода супротивників діючого прем'єра Віктора Орбана, чия партія "Фідес" здобула перемогу на виборах до парламенту 8 квітня.
За даними index.hu, учасники антиурядової демонстрації заповнили проспект Андраші від площі Октогон до площі Деака.
За словами очевидців, акція у Будапешті - мирна і є найбільшою з 2010 року. Учасники протесту проти Орбана рухаються до будівлі парламенту.
Як зазначає Index.hu, на акції присутні учасники, які демонструють свою прихільність "лівим" або ліберальним партіям, однак є і "праворадикали". На набережній скупчилося багато поліцейських машин.
Anti-Orbán protestors moving toward Parliament square in Budapest, many tens of thousands, can't see either start or finish now pic.twitter.com/cip6mlQF0J— Peter Murphy (@MurphyPeterN) April 14, 2018
Huge crowd marching in Budapest and yelling "regime change" #Hungary pic.twitter.com/OzWYzmWANP— Lili Bayer (@liliebayer) April 14, 2018
Largest anti-government demonstration in Budapest since 2010: #wearethemajority #Hungary HungaryElection2018 pic.twitter.com/pQuLiDN8n5— Zsuzsanna Szelenyi (@ZSzelenyi) April 14, 2018
Окрім того у Берліні також відбулася антиурядова акція - біля будівлі посольства Угорщини.
Anti-government protest in Berlin in front of the Hungarian embassy. #Hungary pic.twitter.com/6E4LB9Edx8— András Rostoványi (@RostovanyiA) April 14, 2018
Більше про перемогу Віктора Орбана читайте у матеріалах Європейської правди "Перемога вічного Орбана: як угорський прем’єр зберіг абсолютну владу в країні" та УП "Вітя Орбан the best, або Як на Закарпатті вибирали парламент Угорщини"