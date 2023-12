У Будапешті влаштували багатотисячну ходу проти Орбана

У столиці Угорщини проходить багатотисячна хода супротивників діючого прем'єра Віктора Орбана, чия партія "Фідес" здобула перемогу на виборах до парламенту 8 квітня.

За даними index.hu, учасники антиурядової демонстрації заповнили проспект Андраші від площі Октогон до площі Деака.

За словами очевидців, акція у Будапешті - мирна і є найбільшою з 2010 року. Учасники протесту проти Орбана рухаються до будівлі парламенту.

Як зазначає Index.hu, на акції присутні учасники, які демонструють свою прихільність "лівим" або ліберальним партіям, однак є і "праворадикали". На набережній скупчилося багато поліцейських машин.

Anti-Orbán protestors moving toward Parliament square in Budapest, many tens of thousands, can't see either start or finish now pic.twitter.com/cip6mlQF0J