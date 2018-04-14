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У Будапешті влаштували багатотисячну ходу проти Орбана

Субота, 14 квітня 2018, 20:19

У столиці Угорщини проходить багатотисячна хода супротивників діючого прем'єра Віктора Орбана, чия партія "Фідес" здобула перемогу на виборах до парламенту 8 квітня.

За даними index.hu, учасники антиурядової демонстрації заповнили проспект Андраші від площі Октогон до площі Деака.

За словами очевидців, акція у Будапешті - мирна і є найбільшою з 2010 року. Учасники протесту проти Орбана рухаються до будівлі парламенту.

Як зазначає Index.hu,  на акції присутні учасники, які демонструють свою прихільність "лівим" або ліберальним партіям, однак є і "праворадикали". На набережній скупчилося багато поліцейських машин. 

 

 
 
Index.hu

 
Twitter, Lydia Gall
 
 
 
Twitter, Balazs Csekö

Окрім того у Берліні також відбулася антиурядова акція - біля будівлі посольства Угорщини.

Більше про перемогу Віктора Орбана читайте у матеріалах Європейської правди "Перемога вічного Орбана: як угорський прем’єр зберіг абсолютну владу в країні" та УП "Вітя Орбан the best, або Як на Закарпатті вибирали парламент Угорщини"

Українська правда
Теми: Угорщинавиборимітинги
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