У Будапешті влаштували багатотисячну ходу проти Орбана

825 переглядів
Субота, 14 квітня 2018, 20:19

У столиці Угорщини проходить багатотисячна хода супротивників діючого прем'єра Віктора Орбана, чия партія "Фідес" здобула перемогу на виборах до парламенту 8 квітня.

За даними index.hu, учасники антиурядової демонстрації заповнили проспект Андраші від площі Октогон до площі Деака.

За словами очевидців, акція у Будапешті - мирна і є найбільшою з 2010 року. Учасники протесту проти Орбана рухаються до будівлі парламенту.

Як зазначає Index.hu,  на акції присутні учасники, які демонструють свою прихільність "лівим" або ліберальним партіям, однак є і "праворадикали". На набережній скупчилося багато поліцейських машин. 

 

 
 
Index.hu

 
Twitter, Lydia Gall
 
 
 
Twitter, Balazs Csekö

Окрім того у Берліні також відбулася антиурядова акція - біля будівлі посольства Угорщини.

Більше про перемогу Віктора Орбана читайте у матеріалах Європейської правди "Перемога вічного Орбана: як угорський прем’єр зберіг абсолютну владу в країні" та УП "Вітя Орбан the best, або Як на Закарпатті вибирали парламент Угорщини"

Українська правда
Теми: Угорщина вибори мітинги
powered by lun.ua
По темі
ЄС має почати санкційну процедуру проти Угорщини - доповідач Європарламенту 12 квітня 2018, 23:25
2,3 тисячі закарпатців проголосували на угорських виборах з України 11 квітня 2018, 10:52
ЗМІ Угорщини прогнозують, що Сійярто збереже посаду в МЗС 10 квітня 2018, 21:46
Усі новини
Головні новини
Радбез ООН не ухвалив резолюцію РФ із засудженням удару по Сирії
США готові знову вдарити по Сирії, якщо та застосує хімзброю
"Динамо" в Харкові перемогло "Шахтар"
Пентагон: Ракети вразили усі визначені цілі в Сирії
Усі новини
Лайфхаки

4 харчові лайфхаки, які насправді не працюють

подорожі

Бердянськ: маршрут, ціни та можливості