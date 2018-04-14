У Будапешті влаштували багатотисячну ходу проти Орбана

У столиці Угорщини проходить багатотисячна хода супротивників діючого прем'єра Віктора Орбана, чия партія "Фідес" здобула перемогу на виборах до парламенту 8 квітня.

За даними index.hu, учасники антиурядової демонстрації заповнили проспект Андраші від площі Октогон до площі Деака.

За словами очевидців, акція у Будапешті - мирна і є найбільшою з 2010 року. Учасники протесту проти Орбана рухаються до будівлі парламенту.

Як зазначає Index.hu, на акції присутні учасники, які демонструють свою прихільність "лівим" або ліберальним партіям, однак є і "праворадикали". На набережній скупчилося багато поліцейських машин.

Anti-Orbán protestors moving toward Parliament square in Budapest, many tens of thousands, can't see either start or finish now pic.twitter.com/cip6mlQF0J — Peter Murphy (@MurphyPeterN) April 14, 2018

Index.hu

Huge crowd marching in Budapest and yelling "regime change" #Hungary pic.twitter.com/OzWYzmWANP — Lili Bayer (@liliebayer) April 14, 2018

Twitter, Lydia Gall

Twitter, Balazs Csekö

Окрім того у Берліні також відбулася антиурядова акція - біля будівлі посольства Угорщини.

Anti-government protest in Berlin in front of the Hungarian embassy. #Hungary pic.twitter.com/6E4LB9Edx8 — András Rostoványi (@RostovanyiA) April 14, 2018

Більше про перемогу Віктора Орбана читайте у матеріалах Європейської правди "Перемога вічного Орбана: як угорський прем’єр зберіг абсолютну владу в країні" та УП "Вітя Орбан the best, або Як на Закарпатті вибирали парламент Угорщини"