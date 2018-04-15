Незаконно осужденный в РФ украинец Станислав Клых написал из Верхнеуральской колонии спецкору "Новой газеты" Павлу Каныгину, что требует перевода в другое учреждение Федеральной службы исполнения наказаний.

Издание пишет, что 30 марта в своем письме Клыху редакция интересовалась бытом украинца и его ожиданиями относительно обмена пленными между Москвой и Киевом.

"Я требую перевода в другое учреждение ФСИН — с этой целью отказываюсь от завтрака и обеда", - пишет заключенный.

Конверт письма Клыха журналисту Каныгину Новая газета

Он также отмечает, что "здешнюю еду, в отличие от той, что была в грозненском СИЗО, есть невозможно — она отвратительная".

Клых жалуется на боль в глазах "от замкнутого пространства, нехватки кислорода, нервного перенапряжения".

"Время в тюрьме днем идет гораздо дольше, чем ночью. Хочется заснуть и не проснуться, смерть становится желанной", - пишет украинец.

Он отмечает, что из-за отсутствия доступа к информации не знает всего, что делают украинские власти для его обмена или освобождения.

"Как я могу быть удовлетворен их "усилиями", если я до сих пор не дома?", - пишет Клых.

Заключенный подчеркивает, что до ареста не был украинским националистом.

Новая газета

"В 2004–2014 гг., то есть до ареста в г. Орёл, я был членом "Партии регионов", о чем свидетельствует, надеюсь, сохранившийся партийный билет в г. Киеве, и развивал структуры ПР в Киеве, в частности, в Днепровском и Оболонском районах, занимался организацией работы партийных штабов и избирательных комиссий", - рассказывает он.

"Поэтому прошу не считать меня в этой связи политзаключенным — в момент въезда в РФ я довольно лояльно (аполитично) относился к руководству Российской Федерации и российской политической системе, чего не скажешь о моих нынешних представлениях", - пишет Клых.

26 мая 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицают все обвинения, Клых заявил, что вообще никогда не был в Чечне.

Политзаключенные заявляли о пытках со стороны российских силовиков.

Позже сообщалось, что украинец Станислав Клых, содержащийся в российском СИЗО, сошел с ума из-за пыток, которые к нему применяли при задержании и во время предварительного следствия.

Из тюрьмы Клыха перевели в больницу в Магнитогорске.

Правозащитный центр "Мемориал", который проанализировал материалы дела Станислава Клыха и Николая Карпюка, пришел к выводу, что обвинения против них сфальсифицированы и противоречат реальной картине событий времен Первой и Второй чеченских войн. "Мемориал" признал Клыха и Карпюка политзаключенными.

Россия отказала в передаче Украине незаконно осужденных украинцев Станислава Клыха, Николая Карпюка и Алексея Чирния даже без указания причины.