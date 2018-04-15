Незаконно засуджений в РФ українець Станіслав Клих написав з Верхньоуральської колонії спецкору "Нової газети" Павлу Канигіну, що вимагає переведення до іншої установи Федеральної служби з виконання покарань.

Видання пише, що 30 березня у своєму листі до Клиха редакція цікавилася побутом українця і його очікуваннями щодо обміну полоненими між Москвою і Києвом.

"Я вимагаю переведення до іншої установи ФСВП - з цією метою відмовляюся від сніданку і обіду", - пише ув'язнений.

Конверт листа Клиха журналісту Канигіну Новая газета

Він також зазначає, що "тутешню їжу, на відміну від тієї, що була в грозненському СІЗО, їсти неможливо - вона огидна".

Клих скаржиться на біль в очах "від замкнутого простору, браку кисню, нервового перенапруження".

"Час у в'язниці вдень іде набагато довше, ніж вночі. Хочеться заснути й не прокинутися, смерть стає бажаною", - пише українець.

Він зазначає, що через відсутність доступу до інформації не знає всього, що робли українська влада для його обміну або звільнення.

"Як я можу бути задоволений їхніми "зусиллями", якщо я досі не вдома?", - пише Клих.

Ув'язнений підкреслює, що до арешту не був українським націоналістом.

Новая газета

"У 2004-2014 рр., тобто до арешту в м. Орел, я був членом Партії регіонів, про що свідчить, сподіваюся, збережений партійний квиток в м.Києві, і розвивав структури ПР у Києві, зокрема, в Дніпровському та Оболонському районах, займався організацією роботи партійних штабів та виборчих комісій", - розповідає він.

"Тому прошу не вважати мене в зв'язку з цим політв'язням - на момент в'їзду до РФ я досить лояльно (аполітично) ставився до керівництва Російської Федерації і російської політичної системи, чого не скажеш про мої нинішні уявлення", - пише Клих.

Раніше повідомлялось, що за рішенням керівництва в’язниці до Клиха застосовується примусове психіатричне лікування. При цьому керівництво лікарні відмовляється повідомити, які саме препарати до нього застосовували і з якою метою.

Росія відмовила у передачі Україні незаконно засуджених українців Станіслава Клиха, Миколи Карпюка та Олексія Чирнія навіть без вказування причини.

26 травня 2016 року Верховний суд Чечні засудив українців Миколу Карпюка і Станіслава Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечили всі обвинувачення, Клих заявив, що взагалі ніколи не був у Чечні. Політв'язні заявляли про тортури з боку російських силовиків.

Пізніше повідомлялося, що українець Станіслав Клих, який утримується в російському СІЗО, збожеволів через тортури, які до нього застосовували при затриманні і під час попереднього слідства.

З в’язниці Клиха перевели до лікарні у Магнітогорську.

Правозахисний центр "Меморіал", який проаналізував матеріали справи Станіслава Клиха і Миколи Карпюка, дійшов висновку, що звинувачення проти них сфальсифіковані і суперечать реальній картині подій часів Першої та Другої чеченських воєн. "Меморіал" визнав Клиха і Карпюка політв'язнями.