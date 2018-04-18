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Суд говорит, что снял арест не с денег Януковича: следствие его не упоминало

Среда, 18 апреля 2018, 15:30
Суд говорит, что снял арест не с денег Януковича: следствие его не упоминало

Следствие не заявляло о причастности сына экс-президента Виктора Януковича Александра к счетам, с которых был снят арест в уголовном деле о завладении государственными средствами.

Соответствующее заявление опубликовал Печерский райсуд Киева, который удовлетворил снятия ареста.

"Сообщаем, что ни в каких документах, предоставленных суду органом досудебного расследования указанная фамилия (Александра Януковича – УП) не указывалось", – отмечает суд.

В заявлении также говорится, что возможная причастность сына экс-президента не озвучивалась "присутствующими в судебном заседании представителями органа расследования".

Пресс-секретарь Януковича-младшего Юрий Кирасир, также заявил, что компании, с которых сняли арест "не имеют никакого отношения к А. Януковичу и его активам".

"Тиражирование ряда СМИ информации с заголовком "с банковских счетов компаний А. Януковича суд снял арест" не более чем попытка создать громкий информационный повод там, где его нет", – написал Кирасир в Facebook.

В то же время, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган год назад сообщала о повторном аресте счетов по делу.

Она писала тогда, что "есть достаточно оснований считать, что фактическим владельцем указанных денежных средств является А. Янукович".

Кроме того, в 2015 году глава МВД Арсен Аваков, заявляя об аресте средств, настаивал, что, по данным следствия, была запланирована ликвидация банка "ВБР", в результате чего "средства могли быть возвращены Януковичу А.В. и подконтрольными ему физическим и юридическим лицам".

"Украинская правда" обратилась с запросом к Национальной полиции по поводу того, связывает ли следствие счета, которые фигурируют в деле, непосредственно с Александром Януковичем.

16 апреля стало известно, что суд в феврале снял арест со счетов компаний, связанных с сыном экс-президента Виктора Януковича Александром, открытых в его банке "ВБР".

Следствие рассказывало, что на счета этих компаний вероятные фигуранты преступления перечислили в целом почти 550 миллионов гривен и более 27 миллионов долларов США.

Речь идет о деле про завладение государственными средствами через региональные отделения "Укрзализныци".

Следствие считает, что для легализации средств работники банка разместили их на счетах, оформленных на подставных лиц – 33 работников этого банка и 12 подконтрольных юридических лиц.

Украинская правда

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Темы: Януковичсуд
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