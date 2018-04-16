Со счетов фирм Януковича-младшего сняли арест

Суд снял арест со счетов компаний, связанных с сыном экс-президента Виктора Януковича Александром.

Об этом говорится в двух решениях Печерского райсуда от 14 февраля.

Аресты были наложены в 2015 и 2016 годах по делу о завладении государственными средствами через региональные отделения "Укрзализныци".

Счета компаний, созданных, по версии следствия, для легализации средств, находятся в обанкротившемся "Всеукраинском банке развития", который принадлежит Александру Януковичу.

В общем следствие указывало 12 фирм, подконтрольных должностным лицам банка Януковича-младшего.

Февральским решениями суд отменил арест счетов 9 фирм: ООО "Аранит К", "Квардис Н", "Типикон А", "Вектор-Перспектива", "Компания по управлению активами "ВБР-ИНВЕСТ", "Ди Соуз", "Мелон 8", "Бенефит-Консалт" и "Лайтрум".

В предыдущих судебных решениях, говорилось, что на счета этих компаний вероятные фигуранты преступления перечислили в целом почти 550 миллионов гривен и более 27 миллионов долларов США.

В одном из решений об отмене ареста указано, что правами на арестованные счета сейчас владеет ООО "Аскор-Инвест". Указано также, что подозрения в деле до сих пор не объявлены, а "следователем не доказано, что средства на указанных счетах является предметом преступной деятельности".

Эти обстоятельства стали основанием для отмены ареста.

"Украинская правда" обратилась с запросом к Нацполиции о том, какие суммы сейчас арестованы по делу и планирует ли следствие просить о повторном аресте.

По версии следствия, в период с 01.01.2013 по 30.06.2014 должностные лица "Всеукраинского банка развития" с целью получения государственных средств незаконно кредитовали "Донецкую железную дорогу", "Львовскую железную дорогу", "Одесскую железную дорогу", "Юго-Западную железную дорогу", "Южную железную дорогу" и "Приднепровскую железную дорогу".

Общая сумма незаконных кредитов составила более 2,5 млрд. грн.

Следствие также считает, что для легализации средств работники банка разместили их на счетах, оформленных на подставных лиц – 33 работников этого банка и 12 подконтрольных юридических лиц.

В октябре 2015 года стало известно, что следователи ГСУ МВД арестовали более 2,6 млрд гривен на этих счетах.

Позже в 2016 году некоторым вкладчикам ВБР удалось снять арест со счетов.

Кроме того, в начале 2017 года 313 миллионов гривен были перечислены из банка Александра Януковича на счета банка Петра Порошенко и впоследствии были арестованы.

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