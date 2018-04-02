Рада хочет ускорить проверку еще двух кандидатов в ЦИК

Руководство Верховной Рады просит ускорить специальную проверку двух кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии.



На согласительном совете руководитель фракции БПП Артур Герасимов отметил, что "необходимо обновить состав ЦИК, определиться с судьями Конституционного Суда, утвердить представителя парламента для проведения аудита НАБУ".



Глава Верховной Рады Андрей Парубий относительно ЦИК сказал:



"По двум членам еще не завершена спецпроверка. Однако большинство кандидатов в члены ЦИК уже прошли проверку, по двум мы ждем в ближайшие дни конечных результатов спецпроверки – и только после того появится возможность для рассмотрения на комитете, а уже потом на сессии Верховной Рады".



Он не исключил, что если будет завершена спецпроверка, то и на этой неделе могут рассмотреть вопрос назначения нового состава ЦИК.



Первый вице-спикер Ирина Геращенко отметила, что общественность считает, что власть задолжала стране переназначения ЦИК.



"Если сегодня остается по двум кандидатам не проведены спецпроверки, я предлагаю, чтобы от имени согласительного совета глава Верховной Рады обратился в соответствующие структуры с просьбой, чтобы они ускорили – чтобы мы на четверг вышли на голосование по новому составу ЦИК, потому что сейчас это ответственность парламента, и мы слишком долго над этим работаем", – сказала она.