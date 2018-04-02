Рада хочет ускорить проверку еще двух кандидатов в ЦИК

Руководство Верховной Рады просит ускорить специальную проверку двух кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии.



На согласительном совете руководитель фракции БПП Артур Герасимов отметил, что "необходимо обновить состав ЦИК, определиться с судьями Конституционного Суда, утвердить представителя парламента для проведения аудита НАБУ".



Глава Верховной Рады Андрей Парубий относительно ЦИК сказал:



"По двум членам еще не завершена спецпроверка. Однако большинство кандидатов в члены ЦИК уже прошли проверку, по двум мы ждем в ближайшие дни конечных результатов спецпроверки – и только после того появится возможность для рассмотрения на комитете, а уже потом на сессии Верховной Рады".



Он не исключил, что если будет завершена спецпроверка, то и на этой неделе могут рассмотреть вопрос назначения нового состава ЦИК.



Первый вице-спикер Ирина Геращенко отметила, что общественность считает, что власть задолжала стране переназначения ЦИК.



"Если сегодня остается по двум кандидатам не проведены спецпроверки, я предлагаю, чтобы от имени согласительного совета глава Верховной Рады обратился в соответствующие структуры с просьбой, чтобы они ускорили – чтобы мы на четверг вышли на голосование по новому составу ЦИК, потому что сейчас это ответственность парламента, и мы слишком долго над этим работаем", – сказала она.

Как известно, еще 1 июня 2014 года истек срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, а 3 февраля 2017 года – и 13-го члена комиссии.



5 февраля 2018 года президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на кандидатов в новые члены Центризбиркома.



Это 14 человек: Алла Басалаева ("Видродження"), Наталья Бернацкая (Народный фронт) Михаил Вербенский (БПП), Андрей Евстигнеев ("Батькивщина"), Ирина Ефремова ("Народный фронт"), Ольга Желтова (БПП), Олег Конопольский (БПП), Светлана Кустовая (БПП), Ольга Лотюк (БПП), Виталий Плукар (БПП), Евгений Радченко ("Самопомич"), Татьяна Слипачук ("Воля народа"), Леонтий Шипилов (НФ), Татьяна Юзькова ("Радикальная партия Ляшко").



Президент учел кандидата от партии "Батькивщина", а вопрос о кандидатуре от фракции "Оппозиционный блок" решили согласовывать отдельно.

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