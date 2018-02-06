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Луценко: Вопрос по кандидатуре в ЦИК от Оппоблока - на согласовании

Вторник, 6 февраля 2018, 16:01

Вопрос относительно кандидатуры в Центральную избирательную комиссию от фракции "Оппозиционный блок" согласовывается дополнительно.

Об этом заявила 6 февраля в Facebook представитель президента в Верховной Раде народный депутат от БПП Ирина Луценко.

По ее словам, одним из важнейших вопросов новой парламентской сессии будет кадровый вопрос, в частности назначение нового состава Центризбиркома.

"Представленные от различных партий и групп, президентом внесены 14 кандидатур. Дополнительно согласовывается вопрос по кандидатуре от Оппоблока. Хочу подчеркнуть, что никакого блокирования для окакой-либо партии или группы со стороны Администрации президента не происходит", - заверила она.

По мнению Луценко, это голосование, вероятно, состоится на следующей пленарной неделе.

"Надеюсь, эти голосования разблокируют другие кадровые решения: по министерствам, Счетной палате, омбудсмену. Будем искать консенсус ", - отметила нардеп.

Как сообщалось, 5 февраля президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на кандидатов в новые члены Центральной избирательной комиссии.

В представленном списке 14 человек, президент учел кандидата от партии "Батькивщина" Андрея Евстигнеева.

31 января фракция "Оппозиционный блок" Верховной Рады направила письма послам стран "Большой семерки" и посольства ЕС, в которых пожаловалась на "недемократическую процедуру назначения нового состава Центральной избирательной комиссии".

По словам депутатов, президент Петр Порошенко отказывается вносить в новый состав ЦИК кандидатов от партии "Оппозиционный блок".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЦИКОппозиционный блок
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