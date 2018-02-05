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Порошенко внес в Раду представление на членов ЦИК

Понедельник, 5 февраля 2018, 12:41
Порошенко внес в Раду представление на членов ЦИК

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на кандидатов в новые члены Центральной избирательной комиссии.

Об этом спикер парламента Андрей Парубий сообщил в Twiter.

"Только что президент Порошенко внес представление на членов Центральной избирательной комиссии в парламент. Я безотлагательно поручил отправить все документы кандидатов в члены ЦИК на спецпроверку", – сообщил он.

"Чтобы снять все интриги, публикую текст представления", – добавил Парубий.

 

В представленном списке 14 человек, президент учел кандидата от партии "Батькивщина" Андрея Евстигнеева.

Он появился в перечне вместо Надежды Синицы.

Полный список кандидатов в члены Центризбиркома от разных политических сил:

1.  Басалаева Алла ("Видродження"),

2.  Бернацкая Наталья (до замужества Севастьянова, НФ),

3.  Вербенский Михаил (БПП),

4.  Евстигнеев Андрей ("Батькивщина"),

5.  Ефремова Ирина (НФ),

6.  Желтова Ольга (БПП),

7.  Конопольский Олег (БПП),

8.  Кустова Светлана (БПП),

9.  Лотюк Ольга (БПП),

10. Плукар Виталий (БПП),

11. Радченко Евгений ("Самопомич"),

12. Слипачук Татьяна ("Воля народа"),

13. Шипилов Леонтий (НФ),

14. Юзькова Татьяна ("Радикальная партия Ляшко).

Как известно, еще 1 июня 2014 года истек срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, а 3 февраля 2017 – и 13-го члена комиссии.

23 января 2018 года президент Петр Порошенко передал главе Верховной Рады представление на обновление состава ЦИК: он предложил 14 кандидатов (сперва было 13).

После возмущенных заявлений Юлии Тимошенко глава государства не исключил, что среди кандидатов в члены ЦИК еще появится предложенный "Батькивщиной" кандидат – Андрей Евстигнеев.

31 января фракция "Оппозиционный блок" пожаловалась послам стран "Большой семерки" и посольству ЕС, что Порошенко отказывается вносить в новый состав ЦИК двух ее кандидатов.

Парубий надеется, что парламент сможет перейти к назначению новых членов ЦИК.

По ним должна пройти антикоррупционная проверка, которая может длиться 15-20 дней.

Читайте также: Без Охендовского. Как Порошенко обновляет ЦИК под себя

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЦИКПорошенкоВерховная Рада
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