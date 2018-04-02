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Гибель детей в Одессе: возбуждено 6 дел, причина пожара не установлена

Понедельник, 2 апреля 2018, 12:26
Гибель детей в Одессе: возбуждено 6 дел, причина пожара не установлена

Следствие по пожару в одесском лагере "Виктория", где 16 сентября 2017 года погибли трое детей, продолжается сразу по нескольким направлениям и по шести уголовным производствам.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал заместитель начальника отдела процессуального руководства прокуратуры Одесской области, старший процессуальный руководитель Олег Хорсуненко.

Во-первых, по его словам, открыто производство в отношении директора лагеря Петроса Саркисяна.

Во-вторых - в отношении старшего воспитателя Натальи Янчик (позже взяла фамилию мужа Цокур) - она как единственный работник с высшим образованием подписывала акты о пожарной безопасности. Женщина сотрудничает со следствием, и ее показания дают возможность понять, как на самом деле работал лагерь и за какие нарушения должно отвечать руководство.

В-третьих, полиция расследует экономическое производство в отношении возможного присвоения и растраты государственных средств, выделенных на реконструкцию "Виктории" в 2015-2016 годах.

"В этом производстве подозреваемых пока нет, но там проводятся экспертизы. В частности экономическая, которая устанавливает движение средств, и экспертиза по горючести. Она устанавливает, почему так быстро произошло возгорание и горение лагеря. Эти причины устанавливаются", - уточняет Хорсуненко.

Четвертое производство касается использования средств местного бюджета, в частности - на зарплату работникам лагеря "Виктория". Частично эти средства присваивались руководством, но объявлять подозрение прокуратура планирует в конце марта - когда в этом производстве будет закончена экспертиза.

Пятое производство отрыли по факту нарушения правил пожарной безопасности другими лицами. В рамках этого дела следствие проводило эксгумацию тел трех погибших девочек, по нему полиция устанавливает, кто отключал сигнализацию, кто должен был выполнять правила пожарной безопасности, но не выполнял их. В том числе правоохранители расследуют действия работников лагеря.

Шестое уголовное производство открыто в отношении экс-заместителя мэра Одессы Зинаиды Цвиринько. Ее прокуратура подозревает в приведшей к трагедии халатности.

Как известно, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних.

18 сентября Киевский районный суд арестовал без права внесения залога подозреваемого в нарушении правил пожарной безопасности директора лагеря Саркисяна.

Позже суд продлил до 12 декабря срок его ареста с альтернативой внесения залога в объеме 128 тысяч гривен.

28 ноября 2017 года суд отстранил Саркисяна от должности директора лагеря "Виктория".

"Украинская правда" в Threads

Темы: пожарОдессажертвыпрокуратура
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