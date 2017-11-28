Пожар в лагере "Виктория": директора отстранили от должности

Суд отстранил от должности директора лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"Приморским районным судом удовлетворено ходатайство прокуратуры Одесской области об отстранении от занимаемой должности директора лагеря "Виктория", – говорится в сообщении.

Правоохранители напомнили, что Саркисяна подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия – гибель троих детей во время пожара в лагере (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

"Прокуратура в дальнейшем будет отстаивать принципиальную и последовательную позицию в суде – подозреваемый директор детского учреждения должен находиться под стражей без права на залог", – добавляют в ведомстве, отмечая, что состояние здоровья Саркисяна не может оправдывать наличие альтернативы из-за тяжести последствий преступления.

Ранее, суд продлил до 12 декабря срок ареста Саркисяна с альтернативой внесения залога в объеме 128 тысяч гривен.

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

18 сентября Киевский районный суд арестовал без права внесения залога подозреваемого в нарушении правил пожарной безопасности директора детского лагеря "Виктория".

В этот же день без права внесения залога суд арестовал воспитательницу детского лагеря Наталью Янчик. Впоследствии стало известно, что она уволилась с работы в лагере за месяц до трагедии.

28 сентября апелляционный суд Одесской области освободил Янчик из-под стражи на поруки народного депутата от БПП Мустафы Найема.

Позже в полиции сообщили, что пожар в детском лагере "Виктория" мог произойти из-за забытого и включенного кипятильника в одной из комнат, где жил воспитатель лагеря.