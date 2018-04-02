Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

САП направила в суд обвинения в отношении главы Госаудита Гавриловой

Понедельник, 2 апреля 2018, 13:37

Специальная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой.

Об этом говорится в сообщении САП в Facebook.

Отмечается, что 30 марта прокуроры направили в суд составленный детективами Национального антикоррупционного бюро обвинительный акт в отношении Гавриловой.

В САП сообщают, что ей инкриминируется незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации (ч.3 ст.368-2, ст.366-1 Уголовного кодекса Украины).

Так, по версии детективов, глава Госаудитслужбы в течение 2015-2017 годов получила в собственность активы на общую сумму почти 10 млн гривен, законнисть оснований приобретения которого не подтверждена доказательствами, а их стоимость значительно превышает законные доходы чиновника.

"Также, по мнению следствия, глава Госаудитслужбы внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные е-декларации 2015 (более 2,86 млн грн) и 2016 года (более 4,67 млн грн)", - сказано в заявлении.

В САП добавили, что по мнению следствия, чиновница прибегла к таким действиям умышленно, вероятно, с целью сокрытия от соответствующих государственных органов и общественности своего реального имущественного положения и всего имеющегося у нее и членов ее семьи имущества.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Киева отказался отстранять главу Государственной аудиторской службы Лидию Гаврилову от занимаемой должности.

Как сообщалось, в конце 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура выдвинула обвинения Гавриловой в незаконном обогащении.

Во время обыска у чиновницы нашли, в частности, золотые слитки. При этом законность их приобретения не подкрепляется доказательствами, собранными детективами Национального антикоррупционного бюро Украины.

Сама глава Госаудитслужбы объясняет выдвинутые обвинения "местью".

25 января суд избрал для главы Гавриловой меру пресечения виде личного обязательства на 60 суток.

В то же время суд отказал отстранить Гаврилову от занимаемой должности.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционная прокуратурасуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Антикоррупционная прокуратура
В САП заверили, что не меняли процкера по делу Князева
Скандал в САП: сократили прокурора, который был процкером по делу экс-главы ВСУ Князева
От Лондона до Брюсселя
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: