САП направила в суд обвинения в отношении главы Госаудита Гавриловой

Специальная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой.

Об этом говорится в сообщении САП в Facebook.

Отмечается, что 30 марта прокуроры направили в суд составленный детективами Национального антикоррупционного бюро обвинительный акт в отношении Гавриловой.

В САП сообщают, что ей инкриминируется незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации (ч.3 ст.368-2, ст.366-1 Уголовного кодекса Украины).

Так, по версии детективов, глава Госаудитслужбы в течение 2015-2017 годов получила в собственность активы на общую сумму почти 10 млн гривен, законнисть оснований приобретения которого не подтверждена доказательствами, а их стоимость значительно превышает законные доходы чиновника.

"Также, по мнению следствия, глава Госаудитслужбы внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные е-декларации 2015 (более 2,86 млн грн) и 2016 года (более 4,67 млн грн)", - сказано в заявлении.

В САП добавили, что по мнению следствия, чиновница прибегла к таким действиям умышленно, вероятно, с целью сокрытия от соответствующих государственных органов и общественности своего реального имущественного положения и всего имеющегося у нее и членов ее семьи имущества.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Киева отказался отстранять главу Государственной аудиторской службы Лидию Гаврилову от занимаемой должности.

Как сообщалось, в конце 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура выдвинула обвинения Гавриловой в незаконном обогащении.

Во время обыска у чиновницы нашли, в частности, золотые слитки. При этом законность их приобретения не подкрепляется доказательствами, собранными детективами Национального антикоррупционного бюро Украины.

Сама глава Госаудитслужбы объясняет выдвинутые обвинения "местью".

25 января суд избрал для главы Гавриловой меру пресечения виде личного обязательства на 60 суток.

В то же время суд отказал отстранить Гаврилову от занимаемой должности.