Глава Аудиторской службы говорит, что дело НАБУ – это давление

Глава Государственной аудиторской службы Лидия Гаврилова называет производство, которое ведет по ее благосостоянию Национальное антикоррупционное бюро, следствием давления на нее.



"Детективы НАБУ сообщили мне о подозрении в якобы подаче мной недостоверных сведений в декларации и в незаконном обогащении", – написала она в Facebook.



"Я категорически утверждаю, что это дело является следствием давления на меня как руководителя органа государственного финансового контроля, сотрудники которого привлекаются НАБУ к проверкам в пределах уголовных производств", – заявила Гаврилова.



По ее словам, "руководство НАБУ пытается компенсировать недостаточность доказательной базы по возбужденным ими делам с целью трактовки результатов проверок в пользу НАБУ давлением на работников ГАСУ".



"Составление моими подчиненными акта проверки, в котором говорится о злоупотреблениях одного из руководителей НАБУ, – стало основанием для личной мести мне", – утверждает Гаврилова.



"Приведенная в отношении меня НАБУ информация является сугубо субъективным мнением детективов, которые подсчитали мое состояние и просчитали мои доходы и расходы за 20 лет моей жизни, полагаясь на собственное мнение", – заявила руководитель Государственной аудиторской службы.



"Я со всей ответственностью заявляю, что мной в декларацию внесены вполне правдивые сведения, в том числе в отношении недвижимого имущества – квартиры на Позняках", – добавила она.



По словам Гавриловой, "согласно решению НАПК от 08.12.2017 №1375, возбуждение уголовного дела, вручение подозрения до проведения полной проверки электронной декларации НАПК свидетельствует об избирательности и предубежденности органов досудебного расследования".



"В течение года детективы НАБУ следили за мной, за бывшим мужем, собакой, прослушивали телефоны – и следствием этого является цветная инфографика моего возможного благосостояния", – отметила Гаврилова.

НАБУ

"Конечно, я ждала дальнейших действий от НАБУ в течение года, но даже не могла представить, что это будет сделано в канун 25-летия создания Государственной контрольно-ревизионной службы в Украине, и я получу "поздравление" от НАБУ таким неординарным образом", – добавила она.

Как известно, с января 2017 года детективы НАБУ подозревают главу Государственной аудиторской службы Лидию Гаврилову в представлении ложных данных в декларациях 2015 и 2016 годов, а также в незаконном приобретении активов в размере 9,92 миллиона гривен.



23 января 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили ей о подозрении в незаконном обогащении на 10 миллионов гривен и декларировании недостоверных данных (ч.3 ст.368-2, ст.366-1 УК) ..