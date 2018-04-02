Капитану арестованного российского судна вручили подозрение

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Понедельник, 2 апреля 2018, 16:22

Капитану рыболовного судна "Норд" объявлено подозрение в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

Об этом говорится в сообщении прокуратуры АРК.

Указанное судно было задержано пограничниками 25 марта 2018 в акватории Азовского моря. Постановлением суда на судно наложен арест путем запрета распоряжения и пользования им в любой способ.

"Также, 31 марта 2018 гражданину Украины, капитану судна "Норд" объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее), за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - говорится в сообщении.

Как известно, в российском МИДе заявили, что, задержав судно "Норд" под флагом РФ, Украина уподобилась сомалийским пиратам.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации.

В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыма.

Задержанное судно с командой отконвоировали в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий.

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