Капитану арестованного российского судна вручили подозрение

Капитану рыболовного судна "Норд" объявлено подозрение в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".



Об этом говорится в сообщении прокуратуры АРК.



Указанное судно было задержано пограничниками 25 марта 2018 в акватории Азовского моря. Постановлением суда на судно наложен арест путем запрета распоряжения и пользования им в любой способ.



"Также, 31 марта 2018 гражданину Украины, капитану судна "Норд" объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее), за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - говорится в сообщении.



Как известно, в российском МИДе заявили, что, задержав судно "Норд" под флагом РФ, Украина уподобилась сомалийским пиратам.



25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации.



В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыма.



Задержанное судно с командой отконвоировали в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий.