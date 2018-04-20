Парубий связал создание Антикоррупционного суда и тарифы

Если Верховная Рада примет закон о Высшем антикоррупционном суде с четом рекомендаций Венецианской комиссии, будет возможность договориться о поэтапном повышении тарифов на газ либо об отсрочке такого повышения.

Об этом глава парламента Андрей Парубий сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг вечером, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я веду достаточно интенсивные переговоры и с МВФ, и со странами Большой семерки, сегодня я виделся с секретарем Венецианской комиссии о том. Если нам удастся принять закон об антикоррупционном суде, учтя ключевые требования Венецианской комиссии, мы будем иметь шанс, получив доверие в отношениях с МВФ, договориться о поэтапности или отсрочке повышения тарифов", – сообщил он.

По поводу законопроекта о Высшем антикоррупционном суде спикер сказал, что большинство рекомендаций Венецианской комиссии согласованы, но "остались две ключевые позиции, по которым идет дискуссия".

Одним из дискуссионных остается вопрос юрисдикции антикоррупционного суда – чтобы она соответствовала юрисдикции Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Вторая позиция – это полномочия общественного совета международных экспертов. Наверно, здесь идет наибольшая дискуссия. Я в этом плане привлекаю и министра юстиции, и с депутатами веду дискуссии, чтобы найти такую формулировку, которая сможет соответствовать требованиям Венецианской комиссии", – рассказал Парубий.

Одной из правок ко второму чтению законопроекта предлагается предусмотреть возможность кандидатов подавать апелляцию на решение общественного совета.

"Он (претендент – ред.) имеет право обратиться в квалификационную комиссию судей с обращением, что решение в отношении него было несправедливым. И квалификационная комиссия судей имеет право повторно направить (кандидатуру – ред.) в общественный совет, который должен принять повторно решение, но уже консенсусом … Это значит, что все члены общественного совета должны подтвердить предыдущее решение", – сказал спикер.

По словам Парубия, секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт одобрил такую формулировку.

Глава ВР считает, что общественный совет международных экспертов должен иметь право вето относительно всех кандидатов, которые избираются в антикоррупционный суд.

18 апреля министр финансов заявил, что получению очередного транша кредита Международного валютного фонда препятствует невыполнение Украиной двух предварительных мер (prior actions): принятие закона о создании Антикоррупционного суда и утверждение механизма автоматического корректирования газовых тарифов к рыночному уровню.

Александр Данилюк также отметил, что дискуссия с МВФ идет не столько о конкретные ценах, сколько о создание в стране конкурентного рынка газа, так как не роль правительства регулировать тарифы.

Среди шагов к этой цели глава Минфина назвал введение с 1 января этого года монетизации субсидий, что позволит получать эти средства не только "Нафтогазу Украины", но и другим поставщикам.

"Я вполне позитивен в отношении (получения очередного транша) МВФ", – заявил Данилюк, но отказался назвать конкретные сроки.

Днем ранее телеканал "Украина" со ссылкой на интервью главы Минфина сообщил о возможности получения $2 млрд транша в мае-июне этого года.