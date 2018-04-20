Парубій пов’язав створення Антикорупційного суду і тарифи

Якщо Верховна Рада ухвалить закон про Вищий антикорупційний суд з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії, буде можливість домовитися про поетапне підвищення тарифів на газ або його відстрочення.

Про це голова парламенту Андрій Парубій сказав він в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер увечері, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



"Я веду досить інтенсивні переговори і з МВФ, і з країнами Великої сімки, сьогодні я бачився з секретарем Венеціанської комісії. Якщо нам вдасться ухвалити закон про Антикорупційний суд, врахувавши ключові вимоги Венеціанської комісії, ми матимемо шанс, отримавши довіру у відносинах з МВФ, домовитися про поетапність або відстрочку підвищення тарифів", – повідомив він.

18 квітня міністр фінансів заявив, що отриманню чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду перешкоджає невиконання Україною двох попередніх заходів (prior actions): ухвалення закону про створення Антикорупційного суду та затвердження механізму автоматичного коригування газових тарифів до ринкового рівня.



Стосовно дискусії з МВФ про тарифи на газ Олександр Данилюк зазначив, що вона не так про конкретні ціни, як про створення в країні конкурентного ринку газу, тому що не роль уряду - регулювати тарифи.



Серед кроків до цієї мети глава Мінфіну назвав введення з 1 січня цього року монетизації субсидій, що дасть змогу отримувати ці кошти не лише "Нафтогазу України", а й іншим постачальникам.



"Я цілком позитивний щодо (отримання чергового траншу) МВФ", - підсумував О.Данилюк. Водночас міністр відмовився назвати конкретні терміни, хоча днем раніше телеканал "Україна" з посиланням на інтерв'ю глави Мінфіну повідомив про можливість отримання $2 млрд траншу в травні-червні цього року.



Міністр зазначив, що кошти фонду йдуть на поповнення резервів Нацбанку, а не в бюджет, однак визнав, що рішення про виділення траншу МВФ дасть змогу Україні дешевше залучати запозичення для фінансування дефіциту бюджету.