Парубій пов’язав створення Антикорупційного суду і тарифи

Якщо Верховна Рада ухвалить закон про Вищий антикорупційний суд з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії, буде можливість домовитися про поетапне підвищення тарифів на газ або його відстрочення.

Про це голова парламенту Андрій Парубій сказав він в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер увечері, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



"Я веду досить інтенсивні переговори і з МВФ, і з країнами Великої сімки, сьогодні я бачився з секретарем Венеціанської комісії. Якщо нам вдасться ухвалити закон про Антикорупційний суд, врахувавши ключові вимоги Венеціанської комісії, ми матимемо шанс, отримавши довіру у відносинах з МВФ, домовитися про поетапність або відстрочку підвищення тарифів", – повідомив він.

З приводу законопроекту про Вищий антикорупційний суд спікер сказав, що більшість рекомендацій Венеціанської комісії узгоджено, але "залишилися дві ключові позиції, за якими йде дискусія".



Одним із дискусійних залишається питання юрисдикції антикорупційного суду – щоб вона відповідала юрисдикції Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.



"Друга позиція – це повноваження громадської ради міжнародних експертів. Напевно, тут йде найбільша дискусія. Я в цьому плані залучаю і міністра юстиції, і з депутатами веду дискусії, щоб знайти таке формулювання, яка зможе відповідати вимогам Венеціанської комісії", – розповів Парубій.



Однією з правок до другого читання законопроекту пропонується передбачити можливість кандидатів подавати апеляцію на рішення громадської ради.



"Він (претендент – ред.) має право звернутися до кваліфікаційної комісії суддів зі зверненням, що рішення щодо нього було несправедливим. І кваліфікаційна комісія суддів має право повторно направити (кандидатуру – ред.) до громадської ради, яка має ухвалити повторно рішення, але вже консенсусом ... Це означає, що всі члени громадської ради повинні підтвердити попереднє рішення", – сказав спікер.



За словами Парубія, секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт схвалив таке формулювання.



Голова ВР вважає, що громадська рада міжнародних експертів повинна мати право вето щодо всіх кандидатів, які обираються в антикорупційний суд.

18 квітня міністр фінансів заявив, що отриманню чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду перешкоджає невиконання Україною двох попередніх заходів (prior actions): ухвалення закону про створення Антикорупційного суду та затвердження механізму автоматичного коригування газових тарифів до ринкового рівня.



Олександр Данилюк також зазначив, що дискусія з МВФ ведеться не так про конкретні ціни, як про створення в країні конкурентного ринку газу, тому що не роль уряду – регулювати тарифи.



Серед кроків до цієї мети глава Мінфіну назвав введення з 1 січня цього року монетизації субсидій, що дасть змогу отримувати ці кошти не лише "Нафтогазу України", а й іншим постачальникам.



"Я цілком позитивний щодо (отримання чергового траншу) МВФ", – заявив Данилюк, але відмовився назвати конкретні терміни.

Напередодні телеканал "Україна" з посиланням на інтерв'ю глави Мінфіну повідомив про можливість отримання $2 млрд траншу в травні-червні цього року.