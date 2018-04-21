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СМИ: Ким Чен Ын объявил о замораживании ядерных испытаний

Суббота, 21 апреля 2018, 02:15
СМИ: Ким Чен Ын объявил о замораживании ядерных испытаний

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о замораживании ядерных и ракетных испытаний и закрытии ядерного испытательного полигона.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

"С 21 апреля Северная Корея прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет", - говорится в сообщении.

"Сейчас КНДР не нужны испытания ракет, поскольку вся научная работа по созданию ядерных боеголовок, а также разработка средств доставки и нанесения удара была завершена. Северный ядерный испытательный полигон завершил свою миссию", - заявил Ким Чен Ын на собрании центрального комитета Рабочей партии.

Отмечается, что закрытие полигона связано с желанием "подтвердить свое обещание остановить испытания".

"Северная Корея согласилась заморозить все ядерные испытания и закрыть крупный полигон. Это очень хорошие новости для Северной Кореи и всего мира - большой прогресс! Жду нашего саммита", прокоментировал заявление Ким Чен Ына Трамп.

Ранее на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Трамп сообщил, что США и Северная Корея ведут прямые переговоры на "очень высоком уровне" об организации его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По его словам, для проведения встречи рассматриваются  пять разных мест, а состоится она в конце мая или начале июня.

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Темы: КНДРядерное оружие
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