СМИ: Ким Чен Ын объявил о замораживании ядерных испытаний

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о замораживании ядерных и ракетных испытаний и закрытии ядерного испытательного полигона.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

"С 21 апреля Северная Корея прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет", - говорится в сообщении.

"Сейчас КНДР не нужны испытания ракет, поскольку вся научная работа по созданию ядерных боеголовок, а также разработка средств доставки и нанесения удара была завершена. Северный ядерный испытательный полигон завершил свою миссию", - заявил Ким Чен Ын на собрании центрального комитета Рабочей партии.

Отмечается, что закрытие полигона связано с желанием "подтвердить свое обещание остановить испытания".

Here's a bit of Ri Chun Hee announcing North Korea's plans to halt ICBM and nuclear testing, dismantle its nuclear test site. Broadcast moments ago on North Korean television. pic.twitter.com/Yj0bFY8HJS

"Северная Корея согласилась заморозить все ядерные испытания и закрыть крупный полигон. Это очень хорошие новости для Северной Кореи и всего мира - большой прогресс! Жду нашего саммита", прокоментировал заявление Ким Чен Ына Трамп.

