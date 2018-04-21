СМИ: Ким Чен Ын объявил о замораживании ядерных испытаний

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Суббота, 21 апреля 2018, 02:15

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о замораживании ядерных и ракетных испытаний и закрытии ядерного испытательного полигона.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

"С 21 апреля Северная Корея прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет", - говорится в сообщении.

"Северный ядерный испытательный полигон завершил свою миссию", - заявил Ким Чен Ын на собрании центрального комитета Рабочей партии.

Отмечается, что закрытие полигона связано с желанием "подтвердить свое обещание остановить испытания".

Как сообщалось, Северная Корея выразила США свою готовность обсудить вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова во время встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

Темы: КНДР
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