ЗМІ: Кім Чен Ин оголосив про замороження ядерних випробувань

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Субота, 21 квітня 2018, 02:15

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив про замороження ядерних і ракетних випробувань та закриття ядерного випробувального полігону.

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї.

"З 21 квітня Північна Корея припинить ядерні випробування і запуски міжконтинентальних балістичних ракет", - йдеться в повідомленні.

"Північний ядерний випробувальний майданчик завершив свою місію", - заявив Кім Чен Ин на зборах центрального комітету Робітничої партії.

Зазначається, що закриття полігону пов'язане з бажанням "підтвердити свою обіцянку зупинити випробування".

Як повідомлялося, Північна Корея висловила США свою готовність обговорити питання про денуклеаризацію Корейського півострова під час зустрічі лідера КНДР Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом.

Теми: КНДР
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