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ЗМІ: Кім Чен Ин оголосив про замороження ядерних випробувань

Субота, 21 квітня 2018, 02:15
ЗМІ: Кім Чен Ин оголосив про замороження ядерних випробувань

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив про замороження ядерних і ракетних випробувань та закриття ядерного випробувального полігону.

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї.

"З 21 квітня Північна Корея припинить ядерні випробування і запуски міжконтинентальних балістичних ракет", - йдеться в повідомленні.

"Наразі КНДР не потрібні випробування ракет, оскільки вся наукова робота по створенню ядерних боєголовок та розробка засобів доставки і нанесення удару була завершена. Північний ядерний випробувальний майданчик завершив свою місію", - заявив Кім Чен Ин на зборах центрального комітету Робітничої партії.

Зазначається, що закриття полігону пов'язане з бажанням "підтвердити свою обіцянку зупинити випробування".

"Північна Корея погодилась заморозити усі ядерні випробування і закрити ядерний полігон. Це дуже гарні новини для КНДР та всього світу - великий прогрес! Чекаю нашого саміту", - прокоментував заяву Кім Чен Ина Трамп.

Раніше на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе Трамп повідомив, що США і Північна Корея ведуть прямі переговори на "дуже високому рівні" про організацію його зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином.

За його словами, для проведення зустрічі розглядаються п'ять різних місць, а відбудеться вона в кінці травня або на початку червня.

Теми: КНДРядерна зброя
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