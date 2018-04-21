ЗМІ: Кім Чен Ин оголосив про замороження ядерних випробувань

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив про замороження ядерних і ракетних випробувань та закриття ядерного випробувального полігону.

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї.

"З 21 квітня Північна Корея припинить ядерні випробування і запуски міжконтинентальних балістичних ракет", - йдеться в повідомленні.

"Північний ядерний випробувальний майданчик завершив свою місію", - заявив Кім Чен Ин на зборах центрального комітету Робітничої партії.

Зазначається, що закриття полігону пов'язане з бажанням "підтвердити свою обіцянку зупинити випробування".

Як повідомлялося, Північна Корея висловила США свою готовність обговорити питання про денуклеаризацію Корейського півострова під час зустрічі лідера КНДР Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом.