ЗМІ: Кім Чен Ин оголосив про замороження ядерних випробувань

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив про замороження ядерних і ракетних випробувань та закриття ядерного випробувального полігону.

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї.

"З 21 квітня Північна Корея припинить ядерні випробування і запуски міжконтинентальних балістичних ракет", - йдеться в повідомленні.

"Наразі КНДР не потрібні випробування ракет, оскільки вся наукова робота по створенню ядерних боєголовок та розробка засобів доставки і нанесення удару була завершена. Північний ядерний випробувальний майданчик завершив свою місію", - заявив Кім Чен Ин на зборах центрального комітету Робітничої партії.

Зазначається, що закриття полігону пов'язане з бажанням "підтвердити свою обіцянку зупинити випробування".

Here's a bit of Ri Chun Hee announcing North Korea's plans to halt ICBM and nuclear testing, dismantle its nuclear test site. Broadcast moments ago on North Korean television. pic.twitter.com/Yj0bFY8HJS

"Північна Корея погодилась заморозити усі ядерні випробування і закрити ядерний полігон. Це дуже гарні новини для КНДР та всього світу - великий прогрес! Чекаю нашого саміту", - прокоментував заяву Кім Чен Ина Трамп.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.