В Индии столкнулись школьный автобус и поезд: погибли 13 детей

В результате столкновения школьного автобуса и поезда на железнодорожном переезде в северо-индийском штате Уттар-Прадеш погибли 13 детей.

Об этом сообщает Reuters.

Трагедия произошла утром 26 апреля, когда дети ехали в школу.

Всего в автобусе находилось 22 ребенка, 13 из них погибли, 8 госпитализированы с травмами.

Автобус столкнулся с пассажирским поездом Сиван – Горакхпур. В то же время, по данным полицейских, причина аварии пока не известна.

#SpotVisuals: 11 school students dead after the vehicle they were travelling in collided with a train at an unmanned crossing in Kushinagar. pic.twitter.com/k49UvEcEaT