В Индии столкнулись школьный автобус и поезд: погибли 13 детей

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Четверг, 26 апреля 2018, 10:28

В результате столкновения школьного автобуса и поезда на железнодорожном переезде в северо-индийском штате Уттар-Прадеш погибли 13 детей.

Об этом сообщает Reuters.

Трагедия произошла утром 26 апреля, когда дети ехали в школу.

Всего в автобусе находилось 22 ребенка, 13 из них погибли, 8 госпитализированы с травмами.

Автобус столкнулся с пассажирским поездом Сиван – Горакхпур. В то же время, по данным полицейских, причина аварии пока не известна. 

 

Отмечается, что это вторая крупная авария, которая произошла с участием школьного автобуса в апреле.

9 апреля 27 детей и 3 взрослых погибли в результате падения школьного автобуса с горной дороги в северо-индийском штате Химачал-Прадеш.

Перевела Ирина Балачук
Темы: Индия ДТП
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