В Індії зіткнулись шкільний автобус і потяг: загинуло 13 дітей

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Четвер, 26 квітня 2018, 10:28

Внаслідок зіткнення шкільного автобуса і поїзда на залізничному переїзді в північно-індійському штаті Уттар-Прадеш загинули 13 дітей.

Про це повідомляє Reuters.

Трагедія сталася вранці 26 квітня, коли діти їхали до школи.  

Загалом в автобусі перебувало 22 дитини, 13 з них загинули, 8 госпіталізовані з травмами.  

Автобус зіткнувся з пасажирським поїздом Сіван – Горакхпур. Водночас, за даними поліцейських, причина аварії наразі не відома. 

 
Фото bdexpress24news.com

Зазначається, що це друга велика аварія, яка сталася за участю шкільного автобуса у квітні.

9 квітня 27 дітей та 3 дорослих загинули внаслідок падіння шкільного автобуса з гірської дороги в північно-індійському штаті Хімачал-Прадеш. 

Переклала Ірина Балачук
Теми: Індія ДТП
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