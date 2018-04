В Індії зіткнулись шкільний автобус і потяг: загинуло 13 дітей

Внаслідок зіткнення шкільного автобуса і поїзда на залізничному переїзді в північно-індійському штаті Уттар-Прадеш загинули 13 дітей.

Про це повідомляє Reuters.

Трагедія сталася вранці 26 квітня, коли діти їхали до школи.

Загалом в автобусі перебувало 22 дитини, 13 з них загинули, 8 госпіталізовані з травмами.

Автобус зіткнувся з пасажирським поїздом Сіван – Горакхпур. Водночас, за даними поліцейських, причина аварії наразі не відома.

#SpotVisuals: 11 school students dead after the vehicle they were travelling in collided with a train at an unmanned crossing in Kushinagar. pic.twitter.com/k49UvEcEaT