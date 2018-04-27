Коломойский проиграл "Нафтогазу" в Лондоне. Может потерять контроль над "Укрнафтой"

26 апреля Лондонский международный арбитражный суд постановил арбитражное решение в споре по иску миноритарных акционеров "Укрнафты" против "Нафтогаза".

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза", передает Экономическая правда.

"Арбитры пришли к выводу, что ключевые положения Акционерного соглашения между Нафтогазом и компаниями Игоря Коломойского по корпоративному управлению "Укрнафтой" не подлежат выполнению, поскольку противоречат императивным нормам корпоративного законодательства Украины", - говорится в сообщении.

В частности, не подлежит исполнению часть статьи 9 соглашения, которая, среди прочего, предусматривает, что 6 членов Набсовета Укрнафты избираются из числа кандидатов, предложенных Нафтогазом, а председатель Укрнафты и другие 5 членов Наблюдательного совета - из числа кандидатов, предложенных компаниями Коломойского, которые являются миноритариями.

Статья 9 также предусматривает, что персональный состав правления "Укрнафты" должен утверждаться Наблюдательным советом "Укрнафты" по предложению председателя правления.

"При этом, Суд постановил, что в целом Акционерное соглашение является действительным, хотя ключевые его положения относительно корпоративного управления "Укрнафты" являются, не подлежащими выполнению", - сообщает пресс-служба.

Напомним, в 2015 году три компании – миноритарные акционеры "Укрнафты", подконтрольные олигарху Игорю Коломойскому, подали на "Нафтогаз" иск в Международный арбитражный суд Лондона.

Истцы заявили, что с января 2015 года Нафтогаз пытался захватить контроль над Укрнафтой, нарушая акционерное соглашение.

Ранее миноритарии, благодаря акционерному соглашению от 2010 года и дополнениям к нему от 2011 года, имели эксклюзивное право предлагать общему собранию акционеров кандидата на пост главы правления "Укрнафты", который потом предлагал наблюдательному совету других членов правления, а также право предлагать 5 из 11 членов наблюдательного совета.

Также компании Коломойского жаловались, что "Нафтогаз" и государственные энергорегуляторы заставляли "Укрнафту" продавать газ для населения по цене, ниже себестоимости добычи, не позволяли продавать газ на открытом рынке, а также отобрали часть газа компании, который находился в хранилищах "Укртрансгаза".

"Начиная с января 2015 года, Украина и "Нафтогаз" взяли курс на получение контроля над менеджментом "Укрнафты" путем, который нарушает права заявителей", – говорится в иске.

Также компании Коломойского добавили, что премьер Арсений Яценюк и другие государственные чиновники не скрывали, что законодательные изменения направлены именно на смену руководства "Укрнафты". Для этого они процитировали несколько публичных заявлений Яценюка и заместителя главы "Нафтогаза" Андрея Пасишника на эту тему.

В связи с этим заявители утверждают, что понесли и продолжают нести существенные потери и убытки.

В иске указывалось, что требования миноритариев будут описаны в отдельном документе и содержать требование запретить "Нафтогазу" нарушать свои обязательства согласно акционерному соглашению от 2010 года; описание прав и обязательств заявителей и "Нафтогаза" согласно того же соглашения; описание ущерба и так далее.

Интересы Коломойского в суде будет представлять лондонская юридическая компания Feieldfisher.

В 2015 году премьер Арсений Яценюк заявлял, что из-за этого акционерного соглашения, которое с "Укрнафтой" подписало правительство Юлии Тимошенко, государство потеряло право предлагать кандидатуру председателя правления "Укрнафты". В противном случае Коломойский получал право подавать иск в лондонский суд, а сумма этого иска может составить $5 миллиардов.

Однако принятые Радой в 2015 году изменения в закон об акционерных обществах перекрыли действие этого соглашения.

В то же время юридический анализ соглашения между "Нафтогазом" и "Укрнафтой", который есть в распоряжении "Украинской правды" содержит "заключение о несоответствии большинства ее статей нормам действующего законодательства, а в отдельных случаях, о ничтожности норм соглашения ввиду несоблюдения императивных норм и нарушение публичного порядка".

В частности, незаконными являются нормы о подчинении условий соглашения правовым нормам Англии и разрешения споров исключительно в лондонском суде.

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