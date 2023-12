"Слидство.Инфо" получит награду IRE за фильм "Убийство Павла"

Проект "Слидство.Инфо" и OCCRP получат награду IRE за фильм-расследование убийства журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета.

Об этом сообщается на сайте организации.

Investigative Reporters and Editors Award - одна из самых престижных мировых наград в журналистике расследований.

Первое место "Слидство.Инфо" разделило с газетой The New York Times, которая представляла известную серию материалов о домогательствах в Голливуде.

"Убийство Павла" - это фильм "Слидство.Инфо" и OCCRP, в котором журналисты пытаются найти ответственного за смерть коллеги. Ничто не может быть больше в духе IRE", - говорится в заявлении организаторов.

Они отметили "невероятную настойчивость и мужество" журналистов в отслеживании ключевых свидетелей и анализе кадров с камер наблюдения, чтобы раскрыть подсказки, которые раньше не замечала полиция.

"Приятно, что в категории "Видео" наша работа опередила известный проект "60 minutes" (CBS), который для всех нас является примером работы в телевизионных расследований", - написал в Facebook автор и ведущий "Слидство.Инфо" Дмитрий Гнап.

"За последние 20 лет лауреатами премии Investigative Reporters and Editors Award становились: The Washington Post, The Wall Street Journal, NBC, CBS, Vice News и многие другие известные в мире медиа", - добавил он.

В то же время Гнап рассказал, что "официальное расследование убийства Павла Шеремета почти никак не продвинулось за последний год".

"Правоохранители не просто стоят на месте. Кажется, они бездумно ходят по кругу. Похоже, что расследование смерти Павла сегодня нужно разве что нам - журналистам. Что, в принципе, нас мало удивляет", - подчеркнул журналист.

Как сообщалось, редактор-основатель "Украинской правды" Алена Притула выступила с требованием к генпрокурору Юрию Луценко расследовать гибель журналиста УП Павла Шеремета в 2016 году как террористический акт.



Отмечается, что досудебное расследование по факту умышленного убийства Павла Шеремета за двадцать месяцев следствия не дало никакого результата: ни исполнители, ни заказчики убийства не были установлены.