Заявление к Луценко: Убийство Шеремета должно расследоваться как теракт

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Вторник, 27 февраля 2018, 15:52

Редактор-основатель "Украинской правды" Алена Притула требует расследовать гибель журналиста УП Павла Шеремета в 2016 году как террористический акт.

Об этом говорится в заявлении редактора-основателя УП Алены Притулы к генпрокурору Юрию Луценко.

В заявлении о совершении уголовного преступления указывается, что преступники рассчитывали убить не только Шеремета, но и получить психологический эффект от совершенного террористического акта в многолюдном месте в виде паники и уныния в собственной безопасности.

"Очевидной целью террористов является запугивание журналистов, поскольку Павел был известным в Украине, Беларуси и России журналистом. Его критика власти в Беларуси стала причиной лишения гражданства Беларуси. В Украине Шеремет делал остросюжетные репортажи для "Украинской Правды" и "Радио Вести", - говорится в заявлении.

"В 1998 году Павел получил премию Международного комитета защиты журналистов за вклад в развитие свободы слова. А в 2002 году стал лауреатом премии ОБСЕ за демократию и за защиту человека в области журналистики. в спецвыпуске "Радио Вести" "Чистый четверг" Шеремет последовательно разоблачал коррупционные схемы властных структур и олигархов в Украине", - сказано в тексте.

Отмечается, что досудебное расследование по факту умышленного убийства Павла Шеремета за двадцать месяцев следствия не дало никакого результата: ни исполнители, ни заказчики убийства не были установлены.

Луценко просят безотлагательно внести соответствующие сведения в ЕРДР и начать расследование по факту совершения уголовного преступления по ч.3 ст. 258 УК, а именно совершение террористического акта, который привел к гибели человека.

Притула просит признать ее потерпевшей в уголовном производстве.

 

Как известно, убийство журналиста интернет-издания "Украинская правда" Павла Шеремета, которое произошло 20 июля 2016, полиция квалифицировала по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".

Павлу Шеремета подложили взрывчатку под автомобиль - он погиб от взрыва утром 20 июля в центре Киева. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивы убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Журналисты "Слидство.Инфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал человек - они находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.

Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водитель последней Игорь Устименко оказался бывшим сотрудником СБУ. В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. Однако Устименко допросили.

Затем в полиции признали, что допустили ошибки при расследовании убийства Шеремета.

Комитет защиты журналистов (CPJ) констатировал, что за год расследования убийства Шеремета не дало результатов - и предложил провести международное расследование. Там не исключают, что к убийству Шеремета могут быть причастны власти Беларуси, России и Украины.

Президент Петр Порошенко предложил включить международного признанного расследователя к украинской следственной группы по делу Шеремета.

В начале расследования Порошенко называл его делом чести полиции и обещал сделать все, чтобы виновные наказали. В мае 2017 года президент признался, что ждал лучшего результата.

В сентябре 2017 стало известно, что главное следственное управление Нацполиции засекретило все судебные решения по делу об убийстве Павла Шеремета для защиты жизни лиц, "которые участвуют в уголовном судопроизводстве".

Украинская правда
Темы: Дело Шеремета СМИ прокуратура Луценко
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