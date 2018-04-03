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Сущенко передал из СИЗО две картины, нарисованные чаем и луком

Вторник, 3 апреля 2018, 13:13

Незаконно арестованный в Москве журналист Роман Сущенко прислал с письмами из СИЗО "Лефортово" два новых рисунка.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на его дочь Юлию Сущенко.

"Сегодня получила четыре письма от отца. Датированные они августом, сентябрем и декабрем 2017 года. Приятно удивили два новых рисунка. На этот раз отец нас "перенес" в пригород итальянского города Парма и маяка Ар-Мэн, который находится во французской Бретани. Очень атмосферно", - рассказала она. 

 

Оба рисунки выполнены на бумаге формата А4 с помощью шариковых ручек, карандаша, чая и луковой шелухи. 

 

Как написал сам Сущенко на обратной стороне изображения маяка, его построили на рифе острова Иль-де-Сен на скале Ар-Мэн во время отлива.

Из-за его изолированности строительство растянулось на 14 лет, а моряки называют маяк "Ад Адский".

Отмечается, что в целом Сущенко прислал 8 рисунков. До этого он изобразил весенний пейзаж, вид на Париж и город Сен-Мало, швейцарский город Женеву и итальянский –  Перуджу, а также пейзаж украинской местности – реки Рось.

Как известно, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября 2016 года ему было предъявлено обвинение в "шпионаже".

В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

В Украине есть более 20 пойманных на Донбассе россиян, которых она готова обменять на политзаключенных, незаконно удерживаемых в РФ.

27 марта 2018 года Московский горсуд продлил арест Сущенко на шесть месяцев.

В ответ МИД Украины выразило решительный протест.

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