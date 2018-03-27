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В России Сущенко продлили арест на полгода

Вторник, 27 марта 2018, 22:11

Московский горсуд продлил на шесть месяцев арест украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"По решению суда арест Сущенко продлили на шесть месяцев. Следующее заседание назначено на 28 марта", - пишет издание.

В комментарии DW, адвокат Сущенко Марк Фейгин рассказал, что слушания, скорее всего, продолжатся весь апрель.

Как известно, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября 2016 года ему было предъявлено обвинение в "шпионаже".

В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

В Украине есть более 20 пойманных на Донбассе россиян, которых она готова обменять на политзаключенных, незаконно удерживаемых в РФ.

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Темы: СущенкоРосcиясуд
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