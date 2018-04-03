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Рада провалила президентский закон об отмене деклараций для активистов

Вторник, 3 апреля 2018, 13:41
Рада провалила президентский закон об отмене деклараций для активистов

Верховная Рада отклонила законопроекты 6271 и 6674, которыми предлагалось заменить обязательное декларирование доходов активистами на подачу ими специальных финансовых отчетов.

Законопроекты голосовались пакетом. Парламент не только не захотел принимать их в первом чтении, но и отказался отправлять на доработку в комитет или авторам.

Поэтому, отметил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, законодательные инициативы считаются отклоненными.

Автором проекта 6271 является председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко с группой других депутатов. Они предлагали полностью отменить обязанность общественных активистов, которые противодействуют коррупции в Украине, декларировать имущество.

Законопроект 6674 зарегистрировал президент Петр Порошенко. Он тоже просил Раду отменить декларирование активистами доходов, но вместо этого добавлял в законодательство требование о финансовой отчетности общественных организаций.

Президентский закон поддержали всего 157 депутатов. Из них 90 членов фракции БПП, 55 - "Народный фронт", Александр Биловол из группы "Видродження", Игорь Молоток и Александр Пономарёв из группы "Воля народа", и 9 внефракционных депутатов.

Раньше проект президента раскритиковала Венецианская комиссия. Она потребовала от Порошенко полностью исключить новые требования по финансовой отчетности или, по крайней мере, существенно уменьшить их, поскольку эта норма не соответствует международным стандартам относительно свободе объединений.

Как известно, ранее во вторник депутаты с нескольких попыток так и не смогли включить в повестку дня еще несколько законопроектов об отсрочке и отмене декларирования для общественных активистов.

27 марта 2017 года президент Петр Порошенко подписализменения к закону "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

Западные партнеры Украины раскритиковали эту инициативу. Позже президент попросил депутатов отменить соотвествующее требование.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Верховная РадаЗакарпатьедекларациикоррупция
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