Рада не включила в повестку дня вопрос отмены декларирования для ОО

Депутаты Верховной Рады после нескольких попыток так и не смогли включить в повестку дня законопроекты об отсрочке и отмене декларирования для общественных активистов и иностранцев, членов наблюдательных советов.

Несмотря на уговоры главы парламента Андрея Парубия, который всячески призывал нардепов голосовать, апеллируя к публичной позиции отдельных народных избранников и позиции международных партнеров, ни разу во время голосования так не хватало голосов.

"Хотел бы, чтобы публичные заявления представителей фракций не разбегались с голосованием. Иначе это византийщина... Отмена е-декларирования для членов общественных организаций - это позиция парламента и президента", - сказал спикер ВР.

Об отказе голосовать за законопроекты №8120, №8120-1, №8209 и №8209-1 сразу заявили представители фракций "Оппозиционный блок", "Радикальной партии Олега Ляшко" и группы "Воля народа".

Так, в Оппоблоке считают, что есть более насущные вопросы, как, например, борьба с бедностью и увольнении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Представители "Воля народа" заявили, что готовы дать 100% голосов за отмену декларирования для ОО, но только если отменят и декларирование для депутатов сельских и поселковых советов.

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко считает, что отмена декларирования для "грантоедов" не является целесообразной и заявил, что президентом и Украиной в целом "управляют из иностранных посольств".

Представители "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Батькивщины" и "Самопомощи" заявили о своей четкой позиции относительно отмены декларирования для ОО.

Так, председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак призвал поддержать законопроекты, чтобы "исправить досадную ошибку" парламента.

Председатель фракции "БПП" Артур Герасимов заявил, что фракция поддерживает позицию президента Петра Порошенко относительно немедленной отмены декларирования.

После длительного обсуждения, Парубий, пытаясь говорить как можно громче, чтобы его услышали среди крика в зале парламента, еще несколько раз попросил поддержать четыре проекта для включения их в повестку дня.

"Мы стоим лицом к лицу с российским агрессором. Нам нужна поддержка цивилизованного мира. Пожалуйста, давайте поддержим отмену декларирования", - сказал он.

После обсуждения спикер объявил голосование.

За включение четырех проектов об отмене или отсрочке декларирования для общественных активистов фракция БПП из 110 депутатов поддержку выразили только 49, 7 - воздержались, а 54 - не голосовали вообще.

Из 72 представителей "Народного фронта" 64 проголосовали "за", 8 - не голосовали.

С 37 членов Оппоблока никто не дал своего голоса "за", 20 высказались против, 3 - воздержались, 14 - не голосовали.

С 24 представителей фракции "Самопомич" все проголосовали "за".

С 18 депутатов "Радикальной партии" только 1 проголосовал "за", 15 - против, 2 - не голосовали.

Все 19 членов "Батькивщины" проголосовали за включение законопроектов в повестку дня.

С 12 представителей группы "Воля народа" никто не проголосовал "за", 3 - против, 9 - не голосовали.

С 19 членов группы "Видродження" только 9 проголосовали "за", 1 - воздержался, 9 не голосовали.

После очередной провалившейся попытки, спикер Рады заявил, что решение не принято и сказал, что депутаты переходят к рассмотрению других проектов, которые стоят в повестке дня.

Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил парламентскому комитету по вопросам противодействия коррупции провести экстренное заседание по рассмотрению двух законопроектов об отмене декларирования для общественных активистов.

Ранее сообщалось, в Верховной Раде зарегистрированы два почти идентичных законопроекта, которые отменяют декларирование для общественных активистов.

Как сообщалось, НАПК поддерживает отмену электронного декларирования для участников антикоррупционных общественных организаций.

31 марта представитель Госдепартамента США Гезер Науерт заявила, что Соединенные Штаты настоятельно рекомендуют правительству Украины отменить требование о е-декларировании для активистов и членов неправительственных организаций.

Ранее послы стран "Большой семерки" призвали Верховную Раду отменить требования о подаче электронных деклараций антикоррупционными активистами и международными членами наблюдательных советов украинских государственных компаний.

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан сделал крайне жесткое заявление в связи с провалом в исполнении украинским руководством собственных обещаний.

Заявление появилось из-за того, что уже 1 апреля истечет срок подачи электронной деклараций общественными активистами, работающими в сфере противодействия коррупции.

Брюссель неоднократно требовал от Украины отменить это обязательство, но ничего не было сделано: президент Порошенко предложил проект закона, который был жестко раскритикован Венецианской комиссией, а Верховная рада не нашла голосов для отмены скандальных норм.

Как известно, 22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты, которые отменяют или переносят срок подачи электронных деклараций об имуществе и доходах представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.

Народные депутаты не проголосовали ни за один из трех соответствующих законопроектов (№6271, №8120 и №8120-1) для их включения в повестку дня и рассмотрения.

Руководство "Центра противодействия коррупции" и привлеченные к работе общественной антикоррупционной организации эксперты подали электронные декларации за 2017 год, в которых среди прочего указаны коты, собаки и трехметровая "антикоррупционная задница".