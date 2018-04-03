СБУ задержала подозреваемых в взрыве на Лычаковском кладбище во Львове

Сотрудники Службы безопасности задержали двух подозреваемых в подрыве польского "Мемориала Орлят" на Лычаковском кладбище во Львове и поджоге польского туристического автобуса.

Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак во время рабочей поездки в Одесскую область.

По его словам, недавно была разоблачена организованная группировка, которая по указанию РФ, осуществила акты вандализма в отношении объектов национально-культурного наследия национальных меньшинств в разных регионах Украины.

"На днях сотрудники СБ Украины задержали двух исполнителей подрыва польского "Мемориала Орлят" на Лычаковском кладбище во Львове, которые также подожгли польский туристический автобус", - сказал Грицак.

"По имеющейся информации, финансирование терактов осуществлялось окружением экс-президента беглеца под кураторством российских спецслужб", - добавил он.

Руководитель СБУ отметил, что с начала года удалось сорвать почти сто попыток инспирирования искусственных протестных акций, направленных на дестабилизацию ситуации в государстве в интересах России.

Ранее сообщалось, что вечером 13 марта неизвестные бросили взрывное устройство на территории Лычаковского кладбища у польского Мемориала орлят.

В Министерстве иностранных дел Польши заявили, что взрыв возле Мемориала орлят на Лычаковском кладбище во Львове "очередной антипольский инцидент" в Украине.