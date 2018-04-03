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Осужденный по делу о "крымских диверсантах" вышел на свободу

Вторник, 3 апреля 2018, 21:12

Фигурант "дела крымских диверсантов" Редван Сулейманов, которого осудили за якобы подготовку диверсии на полуострове, вышел на свободу.

Об этом сообщает "Крим.Реалии".

"Сулейманов отбывал наказание в колонии общего режима на территории Кировской области России, и в ближайшее время намерен вернуться в Крым", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 10 августа 2017 года подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный "суд" Симферополя приговорил Сулейманова к 1 году и 8 месяцем колонии, а также к взысканию с него 3,4 миллиона рублей.

Редвана Сулейманова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Симферополя. Его обвиняют в шпионаже на Украину и подготовке диверсии в Симферополе.

10 августа 2016 года российская ФСБ распространила заявление о якобы двух попытках украинских военных напасть на Крым и устроить там теракты, во время которых погибли российский военный и боец ФСБ.

Украинский Генштаб назвал эти заявления провокацией, а секретарь СНБО Александр Турчинов - истерическими и лживыми.

По утверждению ФСБ РФ, одним из организаторов предотвращенных является Евгений Панов, также по этому обвинению задержали Андрея Захтея.

Темы: крымские татарыРосcия
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