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Суд отложил избрание меры пресечения для Бубенчика

Вторник, 3 апреля 2018, 21:36
Суд отложил избрание меры пресечения для Бубенчика
Радио Свобода

Печерский районный суд Киева отложил на неопределенный срок избрание меры пресечения для активиста Майдана Ивана Бубенчика, который заявляет, что убил двух правоохранителей 20 февраля 2014 года.

Об этом сообщил судья во время заседания.

"Следственный судья решил объявить перерыв без определения срока для рассмотрения заявления", - сказал он.

Адвокат Бубенчика просил об отсрочке. Он утверждал, что ему не хватило времени для подготовки и ознакомления с материалами дела.

Кроме того, он заявил об отводе следственного судьи.

В то же время прокурор заявлял, что трех часов было достаточно для этого.

Как известно, 3 апреля ГПУ вручила подозрение Бубенчику, который рассказывал, как стрелял на Майдане в правоохранителей. Его подозревают в убийстве двух правоохранителей.

Бубенчика подозревают в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (статья 348 УК), умышленное убийство (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 УК) и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч1 ст. 263 УК).

В законе об амнистии указана лишь 348 статья УК. Статей 115 и 263 УК в законе нет.

Депутат Владимир Парасюк и Семен Семенченко готовы взять Бубенчика на поруки.

Украинская правда
Темы: судМайдан
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