ГПУ вручила подозрение Бубенчику, который рассказывал, как стрелял на Майдане

Иван Бубенчик, который заявлял, что убил двух правоохранителей 20 февраля 2014 года, получил сообщение о подозрении, Печерский суд должен избрать ему меру пресечения.



Об этом "Украинской правде" сообщил начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.



Он пояснил, что в связи с неоднократными неявками на допрос, было принято решение о принудительном приводе Бубенчика к следователю для проведения следственных действий.



"Он был доставлен, ему сообщили о подозрении и обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Суд должен принимать решение. Нашего решение о его задержании не было", - отметил Горбатюк.



"Они со следователем поехали в суд", - добавил он.



Он уточнил, что заседание должно состояться в ближайшие часы в Печерском суде.



Горбатюк также отметил, что Бубенчика подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов - убийстве двух милиционеров. (Статья 348 УК - УП).



Отвечая на вопрос о другом подозреваемом, которому в феврале объявили подозрение, после чего он не явился в суд об избрании меры пресечения и убежал, Горбатюк отметил, что "дело бубенчики связана с тем же эпизодом".



Как известно, в феврале Горбатюк сообщил, что в рамках дела об убийствах правоохранителей на Майдане в начале 2014 года объявлено о подозрении одному протестующих.



В 2016 году в интервью "Украинской правде" Горбатюк комментировал рассказ Бубенчика о том, как он стрелял на Майдане.



"И Бубенчик не один такой – было еще два случая, когда опеределенные лица в соцсетях рассказывали о применения орудия. Мы проверяем эти заявления и лиц их делавших. Бубенчика хотели допросить, однако он отказался. Еще вызовем. При этом, когда мы вызвали ранее другого человека по поводу его рассказов о стрельбе, с ним пришла толпа людей, возмущенных "поведением" следствия", - рассказал он.



В феврале 2016 появилось интервью с участником евромайдана из Львова, бывшим военным Иваном бубенчиком. В интервью он рассказывал, что он якобы убил двух бойцов "Беркута" на Институтской 20 февраля 2014.



В так называемых делах Майдана наказание в настоящее время отбывает один человек.

В период с 21 ноября 2013 года 21 февраля 2014 во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, больше всего - 20 февраля.

По данным Генпрокуратуры, всего во время евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли.



Подробнее о делах Мадан читайте в материале: Дела Майдана. Расследовать нельзя закрыть