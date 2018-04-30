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Сутки в АТО: 47 обстрелов, боевики применили артиллерию, есть раненые

Понедельник, 30 апреля 2018, 07:25
Сутки в АТО: 47 обстрелов, боевики применили артиллерию, есть раненые

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 47 обстрелов позиций украинских защитников. В результате вражеских обстрелов один украинский воин получил ранение, еще один боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на луганском направлении из запрещенной минскими соглашениями 122-мм артиллерии противник вел огонь по укреплениям ВСУ вблизи Причепиловки, а из 82-мм минометов - в районе Новозвановки.

Кроме этого минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и зенитную установку агрессор применил по защитникам Новгородского, а стрелковое оружие - дважды по защитникам Станицы Луганской.

На донецком направлении из 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Авдеевки и Шахты "Бутовка".

Также из различных видов пехотного вооружения - гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - огонь велся по опорным пунктам ВСУ вблизи Водяного, Марьинки, Красногоровки, Павлополя, Опытного, Каменки, Широкиного, Песков, Невельского и Лебединского.

В районе Водяного агрессор применил противотанковый ракетный комплекс.

Напомним, как сообщал министр обороны Степан Полторак, с мая на Донбассе начнется новый формат военной операции под руководством Объединенных сил. По его словам, с этой целью осуществляется передислокация органов военного управления, замена частей и подразделений, реструктуризация воинских частей и их замена.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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