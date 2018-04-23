Полторак назвав дату завершення АТО

Антитерористична операція на Донбасі завершиться наприкінці квітня, тоді ж розпочнеться новий формат під керівництвом Об'єднаних сил.

Про це інтерв'ю BBC сказав міністр оборони Степан Полторак.

"30 квітня ми завершуємо проведення АТО і переходимо до проведення операції Об'єднаними силами на чолі з командувачем і Об'єднаним штабом", - сказав він.

Полторак додав, що міністерство вже підготувало "органи військового управління, які виконуватимуть завдання в Донецькій і Луганській областях".

"Були проведені навчання, і буквально під час розмови з вами (інтерв'ю записували 21 квітня – ред.) здійснюється передислокація органів військового управління, заміна частин і підрозділів, реструктуризація військових частин і їх заміна", - сказав міністр.

Новою операцією керуватиме командувач Об'єднаних сил. За словами Полторака, призначений на цю посаду Сергій Наєв управлятиме підготовкою і керівництвом всіх сил оборони – не тільки ЗСУ, а й СБУ, поліції, Нацгвардії, прикордонників.

Основне його завдання – "звільнити територію від окупантів та захистити територіальну цілісність України".

Полторак не зміг назвати точну чисельність українських сил на Донбасі, зазначивши, що все залежатиме від обстановки.

"Якщо на першому етапі це буде операція зі стабілізації ситуації, то, на мою думку, буде достатня і та кількість, яка сьогодні є. Якщо буде ситуація ускладнюватися або буде ухвалене рішення про звільнення території – тоді, звичайно, і кількість особового складу необхідно буде збільшувати", - сказав Полторак.

Він також прогнозує, що зміниться у кращу сторону життя цивільних в зоні конфлікту.

"Вони будуть чітко розуміти, від кого залежать рішення, вони будуть чітко розуміти, що є вертикаль управління цими територіями і, я думаю, що життя для цих людей буде легшим", - підсумував Полторак.

18 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу.

20 лютого закон підписав президент, а 26 лютого він набув чинності.

Більше про закон про реінтеграцію читайте у матеріалі: Іменем Порошенка. Чи змінить війну закон про деокупацію Донбасу

Нововведенням законопроекту стало фактичне переформатування АТО в "заходи із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії РФ".

16 березня президент Петро Порошенко призначив командувачем Об'єднаних сил на Донбасі генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

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