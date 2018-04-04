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Минюст угрожает санкциями тем, кто не выплачивает зарплаты

Среда, 4 апреля 2018, 09:42
Минюст угрожает санкциями тем, кто не выплачивает зарплаты

Руководителям предприятий, которые не погасят долги по заработной плате, грозит уголовная ответственность.

Об этом сообщил министр юстиции Павло Петренко в Twitter.

"В Украине около 16 тысяч предприятий имеют задолженности по зарплате. Самые большие долги – на востоке и юге Украины", – отметил он.

"Со вчерашнего дня начали работу мобильные группы Минюста и госисполнителей, которые работают по алгоритму взыскания выплат с должников алиментов", – сообщил министр.

"Сейчас разрабатываем санкции для должников по выплате зарплат. Сейчас такая задолженность только по решениям судов – около 350 млн грн. В общем, учитывая дела, по которым еще нет окончательного решения, это около 2 млрд грн", – заявил Петренко.

По его словам, "нет разницы, кто является должником".

"Напоминаю руководителям предприятий: невыплата заработной платы – это уголовно наказуемое преступление. Поэтому тех, кто не будет гасить долги – будем передавать в правоохранительные органы для применения соответствующих санкций", – заявил Петренко.

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Темы: зарплатыдолгМинюстПетренко
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