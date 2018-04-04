Минюст угрожает санкциями тем, кто не выплачивает зарплаты

Руководителям предприятий, которые не погасят долги по заработной плате, грозит уголовная ответственность.



Об этом сообщил министр юстиции Павло Петренко в Twitter.



"В Украине около 16 тысяч предприятий имеют задолженности по зарплате. Самые большие долги – на востоке и юге Украины", – отметил он.



"Со вчерашнего дня начали работу мобильные группы Минюста и госисполнителей, которые работают по алгоритму взыскания выплат с должников алиментов", – сообщил министр.



"Сейчас разрабатываем санкции для должников по выплате зарплат. Сейчас такая задолженность только по решениям судов – около 350 млн грн. В общем, учитывая дела, по которым еще нет окончательного решения, это около 2 млрд грн", – заявил Петренко.



По его словам, "нет разницы, кто является должником".



"Напоминаю руководителям предприятий: невыплата заработной платы – это уголовно наказуемое преступление. Поэтому тех, кто не будет гасить долги – будем передавать в правоохранительные органы для применения соответствующих санкций", – заявил Петренко.

В Україні близько 16 тисяч підприємств мають заборгованості із зарплати. Найбільші борги – на Сході та Півдні України.



Відучора почали роботу мобільні групи Мін’юсту та держвиконавців, які працюють за алгоритмом стягнення виплат з боржників аліментів.#СКАЗАНО_ЗРОБЛЕНО #МінЮст — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) April 4, 2018

Зараз напрацьовуємо санкції для боржників з виплати зарплат. Наразі така заборгованість лише за рішеннями судів - біля 350 млн грн.



Загалом,враховуючи справи, що ще не мають остаточного рішення, це біля 2 млрд грн. Виплата боргів із заробітної плати – один з пріоритетів Мін’юсту — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) April 4, 2018